Divadla v regionu se loučí s letošní sezonou. Že by ještě do konce roku odehrála nějaká představení, kvůli současné epidemiologické situaci spíš nepočítají. Divákům proto některá začala vracet peníze za neodehraná představení.

Vrchlického divadlo v Lounech formálně ukončilo divadelní sezonu v tomto týdnu. „Vývoj epidemické situace v ČR nám neumožní Vrchlického divadlo, Kulturní dům Zastávka ani Galerii města Loun do konce roku otevřít, respektive otevřít plnohodnotně. Neodehraná abonentní představení a koncerty už nebudeme nadále přesouvat na další termíny a divákům vrátíme poměrnou část abonentní vstupenky,“ sdělil ředitel divadla Jakub Bielecki. „Většinu představení mimo abonmá se nám podařilo přesunout na jiný termín, vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud ale budou diváci chtít vrátit vstupné, vyjdeme jim vstříc,“ dodal.

Také Městské divadlo v Mostě zrušilo předplatné pro letošní rok a divákům vrací poměrnou část peněz. Pokud by se přece jen začalo hrát v závěru roku, zájemci si budou moci koupit vstupenky ve volném prodeji. „Naši herci zkouší i v této době. Podle dramaturgického plánu jsme měli mít v říjnu premiéru hry Mirákl v Andalusii a v prosinci Světáci, jakmile to bude možné, uvedeme je,“ popsal jednatel divadla Václav Hofmann.

Mostecké divadlo, které má svůj vlastní soubor a patří mezi nejvýznamnější v regionu, počítá ekonomické ztráty. Ty by na konci roku mohly podle Hofmanna dosáhnout kolem tří milionů korun. „Od Ministerstva kultury máme příslib dotace z programu covid, měla by činit právě tři miliony. Takže bychom ve ztrátě skončit neměli,“ zmínil.

Rovněž hospodaření divadla v Lounech, které je příspěvkovou organizací města, by mělo skončit vyrovnané. „Snížili jsme náklady včetně personálních, ušetřili jsme na energiích, dojednali jsme se soubory, že zrušená představení budou bez storna poplatků z naší strany,“ přiblížil Bielecki.

V Městském divadle v Žatci sezonu zatím nezrušili. Že by se ale do konce roku ještě hrálo, jeho ředitel Martin Veselý moc nevěří. „A i kdyby se hrálo, tak si myslím, že lidé by kvůli obavám ze šíření covidu moc nechodili. A to i přesto, že na přelomu listopadu a prosince máme na programu několik zajímavých vystoupení,“ řekl Veselý. „Program na začátek roku připravujeme, ale nejistota, zda se bude, nebo nebude hrát, je nejhorší,“ dodal.

Rovněž chomutovské divadlo, které je součástí organizace Kultura a sport Chomutov, sezonu nezrušilo. Představení se ale postupně ruší nebo odkládají. „Čekáme na rozvolnění opatření. Tomu, že do konce roku hrát budeme, ale moc nevěřím,“ prohlásila jednatelka organizace Věra Fryčová.