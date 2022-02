Podbořanské vakcinační centrum v areálu tamního domova pro seniory se na konci února uzavře úplně. Do té doby mohou zájemci využít ještě poslední dva termíny – 18. a 25. února, vždy od 7.30 do 9.30 hodin.

Žatecké místo omezí dny a hodiny, kdy bude dávky podávat. Očkovat se bude jen dva dny v týdnu, a to ve středu od 8 do 14.30 hodin a v pátek od 8 do 17 hodin.