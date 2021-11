To je případ i nemocnice v Žatci, která požádala o pomoc jako jedna z prvních v Ústeckém kraji. Nedávno opět zřídila covidová pracoviště, pro tyto pacienty vyčlenila lůžka na gynekologii, interně a chirurgii. Pacientů s covidem je v žatecké nemocnici nyní hospitalizována dvacítka.

„Těchto pacientů přibývá, kvůli zabezpečení covidových pracovišť, které kladou na celý systém vyšší nároky, nám chybí personál jinde. Proto jsme požádali o pomoc armádu,“ vysvětlil ředitel nemocnice Jindřich Zetek. Podle něj panuje v žateckém špitálu závažná personální situace, vojáci by měli pomáhat na necovidových pracovištích. Zlepšení se kvůli šíření nákazy v Česku ani výhledově nerýsuje.

Nemocnice v Žatci musela kvůli covidu částečně omezit plánovanou péči. „Například u větších operací na gynekologii,“ sdělil její ředitel.

Oproti minulým vlnám pandemie je ale situace přece jen jiná. Díky očkování není samotný personál žatecké nemocnice covidem tolik zasažen. Byly doby, kdy kvůli onemocnění nebo karanténám chyběla řada lékařů a sester. „Výraznou nemocnost teď nemáme, nepochybně se na tom projevilo očkování,“ potvrdil Zetek.

Tak jako loni na podzim nebo letos na jaře se do pomoci nemocnicím v Česku zapojí vojáci ze žatecké 4. brigády rychlého nasazení. „V současné době jsou tři naši vojáci v nemocnici ve Slaném. V pondělí by měli být nasazeni další čtyři, ale v tuto chvíli nevíme, kde přesně budou pomáhat,“ sdělil mluvčí 4. brigády rychlého nasazení Štěpán Malast. Podle jeho slov má brigáda ve svých třech praporech, v Žatci, Táboře a Jindřichově Hradci, připravené na pomoc desítky vojáků. Do nemocnic a pokud by bylo třeba, tak i do domovů pro seniory a případně do dalších sociálních zařízení. V nich je oproti minulým vlnám situace ohledně covidu poměrně klidná.

V pohotovosti jsou také armádní lékaři a další zdravotnický personál. Pokud bude potřeba, opět vytvoří mobilní odběrové týmy.