Počet nových případů koronaviru je v Ústeckém kraji stále vyšší, než vyžaduje vláda pro uvolnění některých omezení. „Další rozvolňování, kromě těch celorepublikových, v našem kraji od pondělí určitě nebude. Čísla musí ještě více klesnout,“ potvrdila krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Podmínkou pro další rozvolnění, tedy návrat starších dětí do základních škol, úplné otevření školek a alespoň částečné zpřístupnění památek a muzeí, je maximálně 100 nově nakažených covidem-19 za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v kraji. Ústecký kraj byl 26. dubna podle dat ministerstva zdravotnictví na hodnotě 183 nakažených na 100 tisíc lidí.

Od požadované hranice je region prozatím daleko. „Nejhorší situace je v posledních dnech na Teplicku, Ústecku a Mostecku,“ uvedla Lenka Šimůnková.

Žáci se na druhé stupně základních škol od pondělí vydají v Královéhradeckém kraji, Plzeňském a Karlovarském. Ve stejných krajích se také už mohly mladší děti vrátit do mateřských škol, jinde do školek mohou docházet jen předškoláci.

„Už je to strašně dlouhé. Rozhodně by se děti do škol měly vrátit už všude. Doufám, že případů ubude i u nás, a také tady se děti brzy dostanou do školy,“ mrzí Václava Tollara z Mostu, jehož syn navštěvuje 7. třídu.

Také muzea a památky v Ústeckém kraji už netrpělivě vyhlížejí, až budou moci přivítat návštěvníky. Na případné otevření jsou připraveni i v děčínském oblastním muzeu, kde během uzavírky přichystali jednu větší a jednu menší výstavu. „Naši lidé jsou v pohotovosti a jsme schopni otevřít okamžitě, jak to bude možné. Konečně je nastavený systém, který je jasně předvídatelný, jsem s ním spokojený,“ řekl ředitel muzea Vlastimil Pažourek.

V celé republice se lidé budou moci 3. května opět vydat do kadeřnictví, na masáže či do kosmetických salonů. Podmínkou je nejdéle tři dny starý antigenní test či PCR test ne starší než sedm dní. Nebo také potvrzení o očkování či prodělání koronaviru v posledních 90 dnech.

Deníkem oslovené kadeřnice se už na otevření připravují, nařízená přísná hygienická opatření chtějí dodržovat. „Jednak se nemoci bojím, jednak by pro mě případná pokuta byla problémem,“ uvedla majitelka žateckého kadeřnického salonu Hanka Holubová.

Nařízeným postupem se budou řídit také v lounském kadeřnictví Marakeš.

Teprve ve čtvrtek 29. dubna bude vláda rozhodovat o tom, zda se od příštího týdne v celé republice otevřou některé další obchody. Vláda nejprve naznačila, že by to bylo možné, podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera jsou ale zatím čísla nakažených stále vysoká. Ve svých posledních mediálních vyjádřeních byl k otevření krámků s textilem pro dospělé, obuví, sportovním náčiním a dalším zbožím spíše skeptický. Jako potřebnou hranici označil 100 případů na 100 tisíc lidí. K 26. dubnu je ale v ČR 155 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Malí podnikatelé v Ústeckém kraji další možný odklad znovuotevření velmi kritizují, náhrady prý nejsou vůbec dostatečné, svou situaci často označují už za zoufalou. Tvrdí, že jejich malé obchody nepředstavují výrazné riziko při šíření koronaviru. „Už je to likvidační. Nechápu to. K nám za hodinu přijde pár lidí, chodí po jednom, nepotkají se. Naopak do velkých marketů mohou stovky lidí najednou,“ je rozčilený Hanuš Petržílka, který v Lounech provozuje obchod se sportovními potřebami. „Jsme připraveni dodržovat všechna hygienická nařízení, můžeme na ně velmi dobře dohlížet. Nechápu, proč jsme pořád zavření,“ dodal.