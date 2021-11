Uzavřená základní škola v Ročově, 14 tříd ze dvou středních a osmi základních škol v karanténě. Kvůli covidu se už stovky dětí z okresu Louny zase učí z domova. A další zřejmě přibudou.

V pátek 5. listopadu usedne řada školáků do lavic na určitou dobu zřejmě naposledy. V pondělí 8. listopadu proběhne kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v okrese Louny plošné testování ve školách, dá se předpokládat, že někteří žáci zamíří kvůli pozitivním testům jak svých, tak spolužáků do domácí izolace nebo karantény.

Kolik jich bude, si netroufne nikdo přesně odhadnout. Hygienici po plošném testování ve školách a případně následném v rodinách s nárůstem covid pozitivních počítají. „Obáváme se, že po testování dětí ve školách v okrese Louny počty covid pozitivních skokově přibudou. Odhadujeme trojnásobně,“ sdělila ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková.

Kolik školních kolektivů skončí na distanční výuce, se teprve ukáže. Několik tříd se učí z domova ale už teď. Ve zmíněné škole v Ročově probíhá distanční výuka od začátku tohoto týdne, karanténu nařídili hygienici do pátku 5. listopadu. Na lounském gymnáziu je na distanční výuce třída 1.A8. Z 32 žáků vyšly pozitivní testy na covid 14, zbylých 18 skončilo v karanténě. Třída tak přešla na výuku z domova. Celkem bylo na této škole na začátku listopadu 26 dětí covid pozitivních, dalších 40 v karanténě.

Žáci měli volno

„Třída je první, která přešla na distanční výuku. Co se týče počtu dětí v karanténě, u nás byla i horší situace. Kvůli tomu jsem v závěru října vyhlásil ředitelské volno. I s podzimními prázdninami, státním svátkem a víkendy tak byly všechny děti devět dní doma. Doufám, že se situace u nás uklidňuje a pondělní testy nějaký dramatický nárůst pozitivních nepřinesou,“ přiblížil ředitel gymnázia Daniel Syrovátko.

Další školou, kde poslali první třídu na distanční výuku, je ZŠ Komenského alej v Žatci. Jedná se o 8.B. Někteří žáci z ní jsou naočkováni, doma skončili ale i oni. „Teoreticky zůstat ve škole mohli, ale museli bychom je poslat do jiných tříd. Jednak by to komplikovalo výuku, jednak by případně mohli covidem nakazit další žáky. Proto jsme vyzvali rodiče, aby i tyto děti zůstaly doma. Rodiče jsou vstřícní a naši situaci chápou,“ popsal ve čtvrtek ředitel školy Zdeněk Srp. Podle jeho slov se čeká na výsledky testů u dalších žáků, je možné, že v karanténě a na distanční výuce skončí brzo také další třídy.

Covid pozitivní žáky má také jedna z největších škol v Lounech – ZŠ Přemysla Holého. „Covid pozitivních žáků máme jedenáct, žádnou třídu ale v karanténě nemáme,“ sdělila ve středu ředitelka školy Radka Dinková.

V okrese Louny počty covid pozitivních v poslední době rostou. K 3. listopadu jich hygienici evidovali 625, jen za středu přibylo 55 nakažených a za poslední týden 302. V okrese Louny od začátku pandemie testy odhalily covid-19 u téměř 14 tisíc lidí, což činí 16 procent obyvatel. Dosud jich s touto nemocí zemřelo 276, za poslední týden to bylo pět lidí.