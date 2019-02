Kryry - Nespokojení členové rozpustili svou organizaci na protest proti dění v okrese a v kraji.

Místní organizace ČSSD v Kryrech ukončila v lednu svou činnost. Důvodem je nesouhlas členů s postupy, které strana uplatňuje v okrese i v kraji.

Potvrdil to Václav Špilar, bývalý předseda MO ČSSD Kryry. Ten působil řadu let až do předloňského roku i jako předseda okresního výboru ČSSD. „Členové v Kryrech se rozhodli zrušit svou organizaci. Nechtěli být maňásky v rukou lidí, kteří ztratili jejich důvěru,“ uvedl V. Špilar.

V celém okrese je nyní přibližně 300 organizovaných členů ČSSD. Organizace v Kryrech měla sedm členů, upřesnil na dotaz Deníku Václav Špilar. Členům v Kryrech vadilo, že ČSSD v okrese Louny začala loni uplatňovat principy, které dříve nepoužívala. Zejména podivné prudké navyšování členů některých místních organizací s cílem přehlasovat později na okresní konferenci všechny ostatní organizace.

„Například MO ČSSD v Libčevsi měla ještě v roce 2007 sedm členů, ale o rok později už to bylo 81 členů a jejich počet dále rostl po desítkách. Vesnice má přitom pár stovek obyvatel a v roce 2006 tam žádná organizace ČSSD vůbec nebyla. Na okresní konferenci pak delegáti z Libčevsi smetli vše, co vzniklo předtím dohodou napříč celým okresem,“ uvedl Václav Špilar.

Druhým důvodem zrušení kryrské organizace bylo dění v ČSSD v Ústeckém kraji po podzimních vyhraných volbách, kdy strana po vítězství odsunula na vedlejší kolej svého lídra Jaroslava Foldynu, dodal Václav Špilar.

Dne 10. 1. 2009 se členové místní organizace ČSSD v Kryrech (MO ČSSD) po delším zvažování rozhodli zrušit svoji organizaci. Nechtěli být maňásky v rukou lidí, kteří ztratili jejich důvěru. Protože by se mohly šířit různé fámy, chci sdělit čtenářům důvody zániku další organizace ČSSD na okrese Louny.



Vše začalo „dovezeným“ přístupem k přijímání nových členů ČSSD, který v našem okrese ČSSD nepoužívala a považovala ho za nemorální. Jedná se o metodu, kdy se do organizace přijme během několika dnů až týdnů veliké množství členů, kteří mnohdy ani nevědí, co daná politická strana má v programu. Tím se zvýší počet delegátů zastupujících takovou organizaci na okresní konferenci či analogickém shromáždění u jiných stran. (Jistě jste si například všimli odebírání licencí několika místním sdružením ODS v našem kraji.) Tato metoda může samozřejmě vést k „demokratickému“ ovládnutí okresní organizace. To se stalo i v našem okrese.



MO ČSSD v Libčevsi (obec má i s přidruženými osadami a vesnicemi méně než 900 obyvatel), která měla na jaře 2007 sedm členů, měla zhruba o rok později 81 členů a počet jejích členů rostl dál po desítkách a předstihl početně i organizace v Žatci a Lounech. Jen těžko se dá věřit, že lidé ve vsi, kde ještě v roce 2006 žádná MO ČSSD vůbec nebyla, v tak masovém měřítku vstupují do ČSSD. Podobný, ne však tak překotný růst zaznamenala i MO Louny.

Na okresní konferenci ČSSD 4. 10. 2008 v Dobroměřicích však delegáti z Libčevsi, podporováni delegáty z Loun, smetli vše, co vzniklo dohodou napříč okresem včetně programu konference a návrhu kandidátky nového okresního výkonného výboru (OVV).



Někteří delegáti opouštěli sál



V „libčeveském“ programu, připraveném předsedou MO ČSSD Libčeves Karlem Vrbou a staronovým členem lounské organizace JUDr. Růžkem (na konferenci byl zvolen novým předsedou OVV), byl vypuštěn bod diskuse o kandidátech navržených na členy okresního výkonného výboru a jako jediná kandidátka byla předložena ta, kterou přinesl Karel Vrba. Delegáti ostatních organizací začali opouštět konferenci, neboť začali chápat, že je vše připraveno tak, aby bez možnosti vyjádřit se, bylo schváleno jen to, co připravila „libčevská skupina“. Libčeveští, kteří měli společně s Lounskými nadpoloviční většinu hlasů, si pak pohodlně zvolili 15členný OVV, v němž 3 místa „povolili“ i členům jiných MO ČSSD. Samotné volby však proběhly velmi nestandardním způsobem. Karel Vrba stál před plentou, za níž byla hlasovací urna, kontroloval delegátům hlasovací lístky a Libčeveským radil, jak a koho mají volit.



Druhým závažným důvodem zrušení MO Kryry bylo, že po krajských volbách, ve kterých získal nejvýraznější podporu voličů z kandidátů ČSSD Jaroslav Foldyna, byl tento lídr odsunut na vedlejší kolej a nahrazen lidmi z okresů, které stály v pozadí rychlého růstu některých MO ČSSD v kraji. Samozřejmě nový OVV vyjádřil takovému vývoji bez konzultace s jednotlivými MO podporu, včetně podpory spolupráce s ODS. Postup krajských vyjednavačů silně poškodil obraz a důvěryhodnost ČSSD u voličů.



Do výborů zastupitelstva Ústeckého kraje a do komisí Rady ÚK byla z okresu Louny umožněna nominace pouze členům ČSSD z Libčevsi a z Loun, často bez ohledu na odbornou kvalifikaci. Závěrem je nutné zdůraznit, že k výše popsaným praktikám, které používají v Lounech a Libčevsi, se nikdy nesnížily místní organizace ČSSD na Postoloprtsku, Žatecku a Podbořansku.



Václav Špilar,

bývalý předseda MO ČSSD Kryry