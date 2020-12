Pozitivní testy seniorů stoply návštěvy. Jen šest návštěv rodinnými příslušníky v úterý a šest ve středu mohlo proběhnout v Domově pro seniory v Žatci. Zařízení muselo opět zakázat návštěvy, protože ve středu 10. prosince vyšly u 14 klientů pozitivní testy na covid.

Senioři a koronavirus - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Situaci jsme konzultovali s lékařem i hygieniky. Domov opět přešel do fungování v covid režimu. Ve změněné situaci jsme nuceni do odvolání zakázat návštěvy a také přijímání nových klientů. Omlouváme se všem, kteří se těšili na návštěvu a byli v našem systému zapsáni,“ sdělil ředitel domova Petr Antoni s tím, že klienti s pozitivními testy nemají buď vůbec žádné příznaky, nebo jen mírné zdravotní obtíže v podobě zvýšené teploty. Nicméně tolik pozitivně testovaných klientů najednou neměli v žateckém domově od té doby, co se nákaza objevila.