Na zmrzlinu, během roku připraví přibližně 160 druhů, chodí do Fragolosa nejen místní, ale jezdí na ni i lidé z okolí. Cukrárna nabízí také dorty, zákusky, poháry, teplé nápoje a mnohé další.

„Naše rodina má cukrárny i na dalších místech v České republice a zahraničí. Hledali jsme s manželem něco nového. V roce 2019 jsme přes inzerát narazili na možnost otevřít si cukrárnu v Lounech. Přijeli jsme do města na výlet a zjistili jsme, že tady nikdo nemá takovou zmrzlinu, jakou máme my. Rozhodli jsme se, že do toho půjdeme,“ popsala začátky jejich působení ve městě Esra Musai.