„Prostě nás to ohromně baví. Protáhneme se my i naši parťáci,“ přibližuje Lucia Čeňková, proč s partou stejně zapálených lidí místo pečení, rodinných návštěv nebo dalších tradičních svátečních činností vyrazili záchranáři kynologové na trénink. „Máme to v srdíčku,“ usmívá se.

Na plemeni nezáleží

První přichází na řadu ohař Ezi. Ukrytou osobu najde hodně rychle. Hned je vidět, jak také čtyřnohé záchranáře cvičení ohromně baví, jak moc se těší. Jak říkají přítomní kynologové, na plemeni v záchranařině nezáleží. Důležitý je temperament psa, chuť k práci. Duo člověk a pes si musí stoprocentně věřit, oba to musí hodně bavit, jinak by čtyřnohý parťák do často nebezpečného prostředí ani nešel.

To už ale Ezi nachází i druhého ukrytého pod nánosem cihel. A na řadu jde Ares. I on štěká rychle u obou osob. Právě štěkotem ukazují psi svým parťákům, kde se zasypaný člověk nachází.

Ostré zásahy

Do sutiny vyráží Annie. Ta má se svou psovodkou za sebou několik ostrých zásahů, naposledy pomáhaly před časem ve středních Čechách, když tam spadla střecha budovy a nevědělo se, jestli uvnitř někdo nezůstal. Annie ale také vybojovala sedmou příčku na nedávném mistrovství světa záchranářských psů. „Hledej,“ pobízí ji její psovodka Lucia Čeňková.

Annie nejprve najde osobu ve druhém patře polorozbořeného domu, který musela prohledat úplně sama. Pak pokračuje na sutinovém trenažeru ve Chbanech na Chomutovsku, který je uzpůsobený právě k výcviku záchranářských psů, v důkladném prohledání. „Haf, haf, haf,“ štěká za chvilku. Druhého člověka našla na rohu domu. A pokračuje. Další byl o kousek dál, i to se v praxi může stát.

A nakonec si Annie poradí s hodně těžkým úkrytem, který pach člověka téměř nepouští ven. „Super, skvělá jsi byla,“ chválí ji její psovodka.

Souhra je při záchraně důležitá

Nikoho pod sutinami nenechá ani další nadějný čtyřnohý záchranář Evžen. Figurant, který představuje pohřešovaného, byl úplně zahrabaný v úkrytu, pod vrstvou cihel. Druhý byl zase ukrytý v betonové „schránce“. Po něm září Sauron i Lara. V chladu a mokru ale ani potom cvičení nekončí, „pojede“ se ještě druhé kolo. Opět prověří nejen psy, ale i psovody. Ostatně jejich souhra je při záchraně lidských životů velmi důležitá.

Cvičení pokračuje a vedoucí Záchranné brigády kynologů Ústeckého kraje přidává další důvod, proč musí záchranáři trénovat pořád. „Trénink záchranářského psa nikdy nekončí. Musí být neustále připravený a v kondici. Musí se zdokonalovat, trénovat v nových prostředích, aby pak v případě potřeby mohl zasahovat,“ přibližuje Petra Svobodová. Nikdo neví, kdy bude pes potřeba.

Záchranářští psi se neučí opakovat naučené triky. Musí pracovat samostatně, sami vymyslet, jak zapeklité situace vyřešit. Navíc v náročném prostředí, často plném stresu. A bezchybně označovat, kde je zasypaný nebo ztracený člověk.

„Psi jsou při hledání stále nepostradatelní. Žádné stroje ani technika je nedokážou nahradit,“ shodují se záchranáři kynologové.