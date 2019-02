Doupov - Členové žatecké brigády trénují i s novými vozy Pandur a Kajman.

Pandur na střelnici Žďár ve vojenském prostoru Hradiště. Vojáci ze Žatce tam s nimi často cvičí. | Foto: Armáda ČR/Stanislav Stebila

Ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště v Doupovských horách probíhá v těchto dnech velké cvičení jednotek žatecké 4. brigády rychlého nasazení.

Výcviku se účastní přibližně 900 příslušníků brigády a dalších prvků podpory – počítá se s nasazením letectva a dělostřelectva. Cvičení má skončit v pátek 11. června.

„Hlavním cílem tohoto cvičení je prověřit a zvýšit připravenost a sladěnost štábu 4. brigády a štábů podřízených praporů v rámci plánování a řízení operace. Současně bude prověřována připravenost jednotek 4. brigády na nejnižších stupních formou bojových střeleb, procvičování základních taktických drilů jako je činnost jednotky v boji či při léčce,“ sdělila Lada Kovářová, tisková a informační důstojnice 4. brigády rychlého nasazení, s tím, že jednotky brigády budou procvičovat také sladěnost s ostatními prvky jako je například letecká podpora či palebná podpora dělostřelectva.

Vojáci mají Kajmany i Pandury

Do výcviku budou zapojena také bojová vozidla Pandur II a Land Rover Kajman, která brigáda získala nedávno do výzbroje. Na konci letošního roku by měli být příslušníci 4. brigády se čtyřmi Pandury nasazeni v Afghánistánu. Více než měsíc už působí 12 vojáků 4. mechanizované čety 41. mechanizovaného praporu ze Žatce s novými Pandury v Kosovu.