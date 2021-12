Na místě zchátralého a nevyužívaného hokejbalového hřiště vznikne víceúčelového hřiště na míčové sporty s umělým povrchem, skatepark, parkurové hřiště, fitness pro seniory, počítá se s objektem zázemí pro celý areál a terénními a sadovými úpravami. Práce za projektem stanovených 35 milionů mají začít na jaře, podle finančních možností města se dokončí v roce 2022 nebo na jaře roku 2023. Pokud by se přesouvaly do roku 2023, jako poslední by se stavělo víceúčelové hřiště, parkur a fitness pro seniory.