Cyklistům na stezce podél Ohře brání v plynulé jízdě devět „špuntů“

Chomutovsko, Lounsko - Hejtmanství se chlubí cyklostezkou, která je jednou z páteřních v kraji. Cyklisté a města ale kritizují, že není hladce průjezdná.

Ukazatel cyklostezky Ohře v ŽatciFoto: Deník/Petr Kinšt

Dobře vypadá hlavně na papíře. Ve skutečnosti se cyklisté na Cyklostezce Ohře setkávají s nástrahami, které jim brání, aby si cestu plně vychutnali.

V trase od Klášterce nad Ohří přes Kadaň, Žatec a Louny do Litoměřic je přerušená devíti problematickými úseky. Města proto tlačí na Ústecký kraj, aby zjednal nápravu. „Je tam devět problémových míst, která nejsou udělaná a hlavně jsou ve vesničkách. My tyhle 'špunty' propíchnout nemůžeme, protože nejsou v našich katastrech,“ vysvětlil kadaňský starosta Jiří Kulhánek. „Chtěli jsme proto, aby je zprojektoval a udělal kraj. Tomu to ale trvá strašně dlouho, už osm let,“ vadí mu.

Cyklostezka má pro města strategický význam. Mohla by přilákat mnohem více turistů, než je tomu teď, a to díky příjemnému konceptu, který by výletníky vábil na pivo, víno a památky, kterými je zdejší kraj od Žatce po Litoměřice vyhlášený.

Města zatím sklízejí od cyklistů kritiku, ačkoli si ve svých katastrech cyklostezky vybudovaly. Bohužel právě páteřní Cyklostezka Ohře ale dořešená není.

„Během sezony dostaneme třeba i sto výtek, kdy cyklisté říkají, že je to tragédie. Když přijede cyklista od Chebu nebo Karlových Varů a chce dál do Kadaně, Žatce a na Louny, je zklamaný. Z cyklostezky, která je v plné šíři v asfaltu, takže ji mohou využívat i bruslaři, se dostávají na štěrk nebo blátivou cestu,“ popsal žatecký místostarosta Jaroslav Špička. „Pokud třeba jedete po trase Žatec - Nechranice, kde je malebná krajina, musíte místy slézt a tlačit,“ dodal z vlastní zkušenosti.

Cyklostezka Ohře Je jednou ze čtyř páteřních cyklotras Ústeckého kraje. Délka značené cyklotrasy a cyklostezky Ohře v Ústeckém kraji bude dle současného předpokladu činit 137,3 km. Cyklostezka po napojení na Karlovarský kraj nabídne spojnici od pramene Ohře až po soutok s Labem (Bavorsko 57 km, Karlovarský kraj 95 km, Ústecký kraj 137 km).

Zdroj: kr-ustecky.cz

Sousto je to především pro rodiny. „Můj muž si sice zanadává, že musí přibrzdit nebo tlačit kolo, jinak to pro něj problém není. Ale vyrazit tam s našimi malými dětmi… Zatím vybíráme takové cyklostezky, kde se nezasekneme,“ podělila se o zkušenost Simona Trávníčková z Chomutova.

Podle Ústeckého kraje by se čtyři problematická místa mohla vyřešit už v pololetí. Jde o úsek v Litoměřicích, Libočanech, u vodní nádrže Nechranice a v Klášterci nad Ohří Černýši. Problémové nadále zůstávají čtyři úseky v Kostelci nad Ohří, obci Horka u Libochovic, v Lounech, Lounech Březně a v Rokli Želině.

Výstavbu blokují majitelé pozemků

Vlastníci pozemků buď nesouhlasí s výstavbou, nebo mají nesplnitelné požadavky. Současně není možné změnit trasu a problematickým pozemkům se vyhnout. Kdy tedy budou „špunty“ proražené, není jasné.

„Časový horizont lze v této chvíli odhadnout jen velmi těžko, záleží na přístupu vlastníků či financích,“ tlumočila tisková mluvčí Lucie Dosedělová stanovisko Ústeckého kraje.

Dosedělová ale také dodala, že rozsah aktivit hejtmanství v této oblasti je v Česku zcela ojedinělý. „V případě cyklostezky Ohře byla původní představa taková, že Ústecký kraj podpoří obce na trase v projektové přípravě a obce potom cyklostezku vybudují. Následně se v průběhu let role kraje měnila - kraj investor, obce vyřeší související pozemky, což se nestalo - až do stávající podoby, kdy kraj sám řeší, jak projektovou přípravu, tak výkupy pozemků, takzvaný 'inženýring', a pak i vlastní stavbu,“ doplnila mluvčí.

Ačkoli zatím není Cyklostezka Ohře zcela souvislá, podle vyjádření kraje je už teď průjezdná.