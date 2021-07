„Důvodů, proč by měla cyklostezka podél Blšanky vzniknout, je celá řada. Podbořansko má sice své cyklostezky a cyklotrasy, ale jsou tak trochu odříznuté od okolí,“ připomněl kryrský zastupitel Petr Starý. Patří k lidem, kteří tuto roky starou myšlenku v současné době oživují. „Cyklostezka Blšanka by byla přínosem i pro samotné Kryry. V našem městě je například spolek, který se snaží o obnovu Schillerova parku pod rozhlednou, jeho aktivity se s novou cyklostezkou vzájemně doplňují,“ vysvětlil.

Mapka ukazuje přibližnou trasu cyklostezky Blšanka.Zdroj: archiv Michala KučeryPodle krajského radního pro regionální rozvoj a venkov Michala Kučery bude zanesena do generelu cyklostezek a cyklotras Ústeckého kraje, jenž by měl její stavbu připravit. „Čeká nás běh na dlouhou trať. Budou třeba studie, debaty nad trasou, projektová příprava, určitě složité bude majetkoprávní vypořádání pozemků,“ vysvětlil s tím, že stavba cyklostezky nezačne dřív než za několik let. Do té doby by se měla podél Blšanky vyznačit cyklotrasa, která povede po silnicích a místních cestách. „To by mohlo být hotové v řádech měsíců, aby to bylo připravené na příští sezonu,“ řekl Kučera.

Cyklostezka na rozdíl od cyklotrasy nepovede po silnicích, proto bude třeba i s využitím místních cest postavit některé úseky zcela nové. Výstavba cyklostezky Blšanka proběhne po etapách, ty úvodní by měly odvést cyklisty z frekventovaných silnic. Hlavně pak mezi Blšany, Očihovem a Kryry.

Cyklostezka Blšanka má procházet údolím říčky od ústí do Ohře u Zálužic pod Žatcem, kde by se napojovala na vznikající cyklostezku Ohře. Přes Holedeč, Měcholupy, Blšany by vedla ke Kryrům, kde se plánuje menší vodní nádrž na Blšance a větší na jejím přítoku – Podvineckém potoce. Ta se má začít stavět kolem roku 2035. „Kolem přehrady se počítá s komunikací pro cyklisty a in-line bruslaře,“ připomněl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský s tím, že jak území kolem nádrže co nejlépe využít, ukáže urbanistická studie, kterou si nechá státní podnik vypracovat. „Nápadů je hodně, třeba autokemp s pláží, zázemí pro rybáře nebo další možnosti rekreace. Záleží, jaká bude poptávka od místních samospráv, které se budou ke studii vyjadřovat,“ dodal.

Kam vyrazit dál?

Na Podbořansku vzniklo několik cyklostezek, například v okolí Podbořan či Vroutku. Trasa podél Blšanky je napojí na Žatecko, Lounsko a prostřednictvím cyklostezky Ohře i na Chomutovsko a Litoměřicko. Na opačném konci by cyklostezka Blšanka navazovala na cyklotrasu Plzeň – Kadaň či evropskou dálkovou cyklotrasou EuroVelo 4, která propojuje Francii a Ukrajinu. Obě vedou přes atraktivní podhůří Doupovských hor či Tepelské vrchoviny.