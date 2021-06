Správa železnic změnila termín oprav mostu přes Ohři mezi Žatcem a Libočany.

Cyklostezka u Ohře v Žatci láká také in-line bruslaře. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Želinský

Cyklostezka v majetku města pod železničním mostem zůstane průjezdná až do konce prázdnin, k jejímu uzavření by mělo dojít od 1. září do 15. prosince. S uzavřením se počítá i v příštím roce, a to od 1. července do 20. prosince. „Kvůli opožděné dodávce oceli pro zhotovitele začne rekonstrukce mostu na železniční trati Plzeň – Žatec později a bude rozdělena do tří fází,“ informoval mediální zástupce města Tomáš Kassal.