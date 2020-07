Jak se dá z názorů politické reprezentace města usuzovat, prodej budovy není na místě. Mezi nejčastěji skloňované návrhy, jak by se měl objekt využívat dál, patří městské informační centrum. To od roku 2014 sídlí na rohu Mírového náměstí a Pražské ulice. „Daliborku jako jednu z dominant města určitě nechceme prodat. Ohledně jejího využití bychom se chtěli odrazit od výsledků stavebně technického průzkumu objektu, závěry by mělo mít město k dispozici během následujících měsíců. Poté se můžeme bavit o možném využití, které logicky musí vycházet z možností rekonstrukce budovy, jež budou jistě omezeny jak členitostí stavby, tak jejím stářím,“ přiblížil starosta Pavel Janda z hnutí Pro lepší Louny. Podle jeho slov by budova mohla sloužit třeba jako zázemí infocentra s výstavními či reprezentační prostory města.

Jak s budovou naložit, se měly možnost vyjádřit politické subjekty zastoupené v lounském zastupitelstvu v nejnovějším vydání městského časopisu. Zástupci ODS navrhují využití pro účely infocentra s tím, že by zpřístupněné historické interiéry měly multifunkční využití.

Nápad využít historický objekt pro infocentrum by našel podporu také mezi zastupiteli hnutí ANO 2011. „Líbí se nám nápad přemístit městské informační centrum právě do Daliborky a vytvořit pro turisty jakousi reprezentativní bránu pro to, co mohou v našem městě vidět. Prostory mohou sloužit také jako alternativa obřadní síně pro svatby, místo pro setkávání s významnými hosty města nebo společenské události,“ uvedl Vlastimil Roflík. Podle jeho slov existuje i prostor pro vyhlášení ankety mezi obyvateli, co by v Daliborce rádi viděli oni.

„V objektu by mělo být dle našeho názoru infocentrum, dále menší kongresový salonek pro školení či semináře. Dále místo, kde by se mohli scházet naši obyvatelé, čímž by se podpořila komunitní činnost v našem městě,“ nastínil Pavel Csonka z ČSSD.

Daliborka musí natrvalo zůstat v majetku města, i když náklady na rekonstrukci budou nemalé. Takový je také postoj Unie pro sport a zdraví. A využití? „Třeba výstavní a reprezentační prostory, obřadní síň, malý koncertní sál, informační centrum, síň osobností regionu, nádvoří by se dalo využívat pro komorní koncerty,“ míní místostarosta Vladimír A. Hons.

Zastupitelé z Volby pro město upozorňují, že Louny musí vynaložit desítky milionů korun na rekonstrukci budovy, které budou hledat těžko. Možností je tak prý varianta, že by město budovu pronajalo komerčnímu subjektu, který by se na rekonstrukci podílel.

Podobně jako město se musí na novou situaci připravit také Židovská obec Teplice. Kromě Daliborky přestane totiž archiv využívat také synagogu.