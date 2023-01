Unikátní pec, hroby i dávné sídliště. Stavba dálnic přináší poznatky

/FOTO, VIDEO/ Nález sedm tisíc let starého sídliště prvních zemědělců, unikátní pece na keramiku a přibližně patnácti tisíc předmětů. Takové jsou výsledky loňského výzkumu archeologů v trase budoucí dálnice D6 Praha – Karlovy Vary u Hořoviček a Hořesedel. Oba úseky chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začít budovat letos na jaře a právě archeologický průzkum stavebním pracím předcházel. Letos se bádání přesune o pár kilometrů dál, a to do trasy připravované dálnice mezi Petrohradem a Lubencem. Teď tam probíhá zjišťovací archeologický průzkum, který narazil na potencionálně zajímavé lokality.

Archeologický zjišťovací průzkum u Černčic na Podbořansku. | Video: Deník/Petr Kinšt

Zjišťovací průzkum vypadá tak, že v trase budoucích silnic odkryje bagr v terénu ornici v rýze široké přes jeden metr. A lokality, kde se „něco“ objeví, archeologové prozkoumají podrobněji při plošném záchranném průzkumu. „Na budoucí hlavní trase dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem v délce 12 kilometrů aktuálně probíhá zjišťovací archeologický průzkum, který potrvá do konce ledna. Archeologové zaznamenali čtyři zajímavé lokality. Dvě z doby pravěké, mladší dobu bronzovou a cihelnu,“ uvedla mluvčí ŘSD Dana Zikešová. „V případě dvou pravěkých lokalit můžeme na základě současných informací říci pouze to, že se jedná o zemědělský pravěk. Výzkum je v počátku. Keramické zlomky, které archeologové zatím získali, nenesou signifikantní znaky, které by dataci upřesnily,“ doplnila Zikešová. Cihly opatřené značkami Co se týká cihelny, narazilo se na základy staveb, které s cihelnou souvisely. „Že se jednalo o cihelnu, víme z historických map. Z této lokality máme i cihly opatřené značkami a během další fáze výzkumu se archeologové budou zabývat i její historií,“ sdělila mluvčí k dosavadním nálezům na jihu Ústeckého kraje. Podobně archeologové postupovali i v případě navazujících obchvatů Hořoviček a Hořesedel. „Na základě zjišťovacího průzkumu jsme vytipovali čtyři lokality, které jsme podrobili podrobnějšímu výzkumu,“ sdělil Radek Balý, ředitel České společnosti archeologické, která pro ŘSD trasu budoucí dálnice a s ní spojených dalších nových silnic v okolí zkoumala. Stavbu mostu u Žiželic ztěžuje delta pravěké řeky. V údolí vrtají geologové Archeologové narazili například na sídliště prvních zemědělců, konkrétně na kulturu s lineární keramikou (5500 až 5000 let před naším letopočtem) a kulturu s vypíchanou keramikou (5000 až 4500 let př. n. l.). „Obě kultury jsou zastoupené pozůstatky kůlovitých dlouhých domů, stavebními jámami a zásobnicemi,“ připomněla vedoucí archeologického průzkumu Dana Stolzová. Ve střední Evropě nemá obdoby Nejzajímavějším nalezeným objektem je unikátní pec, která pravděpodobně sloužila na výpal keramiky a ve střední Evropě nemá obdoby. Její vzorky jsou nyní na analýzách a odborníci ji dále zkoumají. Archeologové u Hořoviček a Hořesedel nalezli přibližně 15 tisíc předmětů a přes 3 500 jich prozkoumali. Šlo hlavně o keramické zlomky, zvířecí kosti, kamenné nástroje, ale i šperky a kovové artefakty. Zajímavé nálezy přinesla nedávno i stavba dálnice D7 Praha – Chomutov na Lounsku. U Chlumčan archeologové objevili hroby, kostry a základy domů a dalších objektů staré i více než sedm tisíc let. „Během záchranného výzkumu jsme prozkoumali celkem 473 archeologických objektů dokládajících sídelní i funerální aktivity z období mladší doby kamenné – neolitu, starší a mladší doby bronzové,“ přiblížil vedoucí výzkumu Vít Hadrava z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech. Svojetín bude zase neprůjezdný, silnice se na tři měsíce zavře Největší skupinu tvoří archeologické situace datované do období mladší doby kamenné, náležející zmíněné kultuře s lineární keramikou. „V tomto období dochází na našem území k převratné společenské, kulturní a ekonomické změně, související s šířením nového způsobu života, obživy a technologií. Základními znaky jsou především zakládání stálých sídlišť s architekturou dlouhých dřevěných domů, pěstování kulturních zemědělských plodin a chov dobytka, výroba keramických nádob broušených a vrtaných kamenných nástrojů a rozvoj výroby textilu,“ popsal archeolog. Při výstavbě dálnice D7 u Loun se našlo pohřebiště z pozdní doby kamenné. Archeologům se podařilo odkrýt tři hroby na západním okraji obchvatu Loun, v místě, kde se rozšířila mimoúrovňová křižovatka ve směru na Žatec. Ačkoliv se nedochovaly kosterní pozůstatky lidí, potěšila je zajímavá výbava, která poodhalila, jak vypadal v regionu život v době zhruba 2500 let před naším letopočtem.

