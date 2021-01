Další úseky dálnic u Lubence a Panenského Týnce, nová sportovní hala v Podbořanech nebo bazén na koupališti v Žatci. To jsou události, které čekají obyvatele okresu Louny v roce 2021. Ten uplynulý výrazně ovlivnila pandemie koronaviru, minimálně začátek roku 2021 bude ve stejném duchu. I tak se začínající rok v některých ohledech významně zapíše do života mnoha lidí.

Například v Lubenci na Podbořansku. Tam si konečně oddechnou od silniční dopravy, která obec trápí řadu let. V roce 2021 se zprovozní obchvat, který se stane součástí dálnice D6 Praha – Karlovy Vary. „Ke zprovoznění stavby dojde na začátku druhé poloviny roku 2021,“ přiblížil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Pětikilometrový obchvat povede severně od obce. „Pro Lubenec to bude velká úleva, provoz na silnici je enormní a nebezpečný. Budeme jenom rádi, až bude obchvat hotový,“ sdělil starosta Lubence Jiří Chaloupecký.

Tři a půl kilometru dlouhý úsek dálnice se v roce 2021 otevře také u Panenského Týnce na Lounsku. Podle současných harmonogramů by to mělo být na podzim. Pro obyvatele městyse zase takový význam mít nebude, hlavní silnice Praha – Chomutov nevede přes Panenský Týnec už od osmdesátých let 20. století. Nový kus dálnice ale uvítají řidiči při cestách mezi Prahou a Louny, ve spojení s navazujícím, v roce 2009 zprovozněným obchvatem Sulce se řidiči mohou těšit na komfortnější jízdu.

Města a obce v okrese také plánují na rok 2021 významné investice. K těm nejzajímavějším se řadí zbrusu nová sportovní hala v Podbořanech, která se otevře v jeho průběhu. V Lounech plánují dokončení proměny letního cvičiště na moderní sportovní a volnočasový areál, v Žatci chystají stavbu dalšího bazénu na koupališti. K dispozici by měl být na začátku léta. „Nový bazén pro děti by měl zahájit zkušební provoz v následující letní sezóně,“ potvrdila vedoucí odboru rozvoje žatecké radnice Kateřina Mazánková.

K zajímavostem roku 2021 by mělo patřit také to, že se obyvatelé Žatce a Loun po letech dočkají přímého spojení s krajským Ústím na Labem. V prosinci by měly vyrazit na koleje mezi zmíněnými městy spěšné vlaky.