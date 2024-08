Šest a půl kilometru D6 zrychlí spojení mezi hlavním městem a jihem Ústeckého kraje o několik minut, před zprovozněním si bude moci novou čtyřproudovou silnici prohlédnout veřejnost. Projít si ji pěšky, projet na kole nebo na in line bruslích.

Po dvou letech výstavby ŘSD otevře nový úsek dálnice u Krupé za měsíc. „Slavnostní zprovoznění stavby je plánované na 27. srpna. V neděli 18. srpna se uskuteční veřejná prohlídka stavby,“ uvedlo ŘSD.

Dálnice D6 směrem od Prahy nyní končí u Krušovic, následuje průjezd přetíženou křižovatkou Šustna, částí obce Krupá a železniční přejezd. Díky novému úseku se řidiči všemu vyhnou, povede jižně od zástavby domů zčásti po mostní estakádě. U Krupé zároveň vyrostla mimoúrovňová křižovatka se silnicí Louny – Rakovník. ŘSD za 6,45 kilometru dálnice zaplatí zhotoviteli, společnosti Metrostav Infrastructure, jednu a půl miliardy korun bez DPH. Většinu z této částky uhradí „evropský“ fond Doprava.

Pro řidiče, kteří jezdí po „šestce“, je dobrou zprávou, že jsou zároveň rozestavěné další tři úseky. Obchvaty Hořesedel, Hořoviček a část mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem. I se zmíněnými Krušovicemi je tak nyní ve výstavbě 33 kilometrů dálnice D6. Se zprovozněním úseků u Hořoviček a Hořesedel se počítá příští rok v září, na přelomu let 2024 a 2025 by měly řidičům začít sloužit další dva kilometry dálnice u Lubence.

Posledních deset kilometrů D6 mezi Prahou a hranicí Ústeckého a Karlovarského kraje u Bošova, tedy část mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem, chce ŘSD zprovoznit v roce 2027. „Tento úsek je jednou z největších dopravních staveb v Česku. Na D6 mezi Prahou a Karlovými Vary jde o nejdelší a zatím nejnákladnější stavbu,“ řekl v červenci v Lubenci při slavnostním zahájení stavby ministr dopravy Martin Kupka. Dálniční obchvat Lubence a úsek Lubenec – Bošov slouží řidičům několik let.

Zbylé úseky v Karlovarském kraji by měly být dokončeny tak, aby podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla mohli jet řidiči mezi Prahou a Karlovými Vary v roce 2028 nebo 2029 kompletně po nové dálnici. „Současná silnice je nebezpečná. Je to z toho důvodu, že neodpovídá kategorii silnice první třídy. Jediným lékem na to je opravdu dostavba dálnice D6,“ řekl. Na silnici I/6 dopravních nehod s vážnými následky přibývá.

V Karlovarském kraji ŘSD plánuje výstavbu čtyř částí. V současné době běží výběrové řízení na zhotovitele osmikilometrového úseku Bošov – Knínice, jehož součástí bude obousměrná odpočívka Verušičky. Ještě letos chce ŘSD vypsat tendr také v případě sedmi kilometrů D6 mezi Knínicemi a Žalmanovem kolem Bochova. „Oba úseky bychom začátkem příštího roku chtěli začít stavět,“ přiblížil Radek Mátl. Pokud se to podaří, řidičům začnou sloužit v roce 2027.

S výstavbou posledních dvou částí Žalmanov – Olšová Vrata a Olšová Vrata – Karlovy Vary v celkové délce 15,3 kilometru ŘSD počítá v letech 2026 až 2028.

Mohlo by vás zajímat: Cihelna, hrob i parní lázeň. Archeologové odkryli v trase dálnice dávné osídlení