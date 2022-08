Karlovarská dálnice nabyla pro jih Ústeckého kraje významu v roce 2020, kdy se zprovoznily úseky u Řevničova a Krušovic. Řada řidičů ji při cestách do Prahy upřednostňuje před chomutovskou D7. „Po karlovarské dálnici je pro mě cesta rychlejší, pohodlnější. Až se otevře úsek u Krupé, bude to paráda,“ řekl Tomáš Dvořáček ze Žatce. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by to mělo být v roce 2024, od Prahy pak povede souvislý úsek dálnice v délce 44 kilometrů.

U Krupé se začal stavět 6,5 kilometru dlouhý úsek dálnice D6.Zdroj: ŘSD

A to není vše. ŘSD chce D6 dostavět co nejrychleji. „Ještě letos bychom chtěli začít stavět dva navazující úseky u Hořesedel a Hořoviček. Na oba úseky probíhají stavební a výběrová řízení, obálky budeme otvírat v září,“ sdělil ředitel Správy ŘSD Karlovy Vary Lukáš Hnízdil. Oba úseky v celkové délce téměř 15 kilometrů včetně přestavěné jesenické křižovatky se silnicí I/27 Žatec – Plzeň mají řidičům začít sloužit v roce 2025.

Nyní v místě probíhá záchranný archeologický průzkum, skončit by měl v září. Nicméně s ohledem na stávající rozsah nálezů lze předpokládat jeho prodloužení. U Hořoviček se kromě neolitických staveb našly výrobní objekty z mladší doby železné, tedy z období, kdy bylo území dnešních Čech obýváno především germánskými kmeny. Nedaleko Očihovského potoka je zřetelný a dobře zachovaný pozůstatek germánského opevněného dvorce, který se nachází v těsné blízkosti industriálního areálu na výrobu železa, kde archeologové zadokumentovali pozůstatky třiceti tavících pecí.

Změny na českých dálnicích: Na D6 vznikne nejdelší most, na D4 odstřelí skály

ŘSD chce v závěru příštího roku pokračovat za jesenickou křižovatkou 12 kilometrů dlouhým úsekem, na který naváže hotová dálnice u Lubence na Podbořansku. „Na úseku mezi jesenickou křižovatkou a Lubencem probíhá stavební řízení a výkup pozemků, zpracovává se dokumentace pro výběrové řízení. To bychom chtěli vypsat na začátku příštího roku,“ přiblížil Lukáš Hnízdil.

V roce 2026, pokud se dodrží současné plány, tak D6 povede mezi Prahou a hranicemi Karlovarského a Ústeckého kraje u Bošova. Zbylé čtyři úseky na Karlovarsku se mají stavět v letech 2024 až 2027.