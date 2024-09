Řidičům začal na konci srpna sloužit úsek u Krupé, na jaký další a kdy se mohou těšit?

Nejvíc jsou rozestavěné části dálnice u Hořesedel a Hořoviček. Snažíme se sjednotit termíny zprovoznění, abychom nemuseli mezi nimi stavět nějakou provizorní komunikaci pro napojení na současnou silnici I/6. U Hořesedel je termín zprovoznění září příštího roku, věřím, že se to povede i u Hořoviček, kde byl konec roku 2025. Jsme se zhotovitelem předběžně domluveni, je třeba to stvrdit ještě písemně.

A jaký další úsek na D6 bude zprovozněný potom?

Budou to zhruba dva kilometry dálnice u Lubence na konci příštího roku. Staveniště už jsme předali, jde o krátký a stavebně jednoduchý úsek.

Co zbylá část mezi Lubencem a jesenickou křižovatkou?

Do konce letošního roku máme v plánu předat celé staveniště zhotoviteli. V tu dobu by už měl být dokončen archeologický průzkum, který tam několik měsíců probíhá, a vyřešené majetkoprávní vztahy ohledně věcných břemen k pozemkům. Termín zprovoznění je první polovina roku 2027.

Takže v první polovině roku 2027 by měla být D6 kompletně hotová mezi Prahou a hranicí Ústeckého a Karlovarského kraje u Bošova. Jak je to s dalšími úseky, které už leží v Karlovarském kraji?

Aktuálně běží výběrové řízení na zhotovitele stavby Bošov – Knínice. Termín pro podání nabídek je v půlce září, ale předpokládám, že se posune. Právě dokončení výběrového řízení je stěžejní pro to, zda stavbu zahájíme ještě v letošním roce, nebo začátkem stavební sezony v roce 2025. Vše ale směřuje k tomu, aby byla stavba v zimě 2024/25 zahájena.

Další je úsek u Bochova mezi Knínicemi a Žalmanovem.

Tam připravujeme výběrové řízení na zhotovitele, v současné době to vypadá, že ho vypíšeme na přelomu roku. Tento úsek by se měl začít stavět v polovině roku 2025.

V Karlovarském kraji je D6 rozdělena do čtyř úseků, kdy se začne s těmi přímo u lázeňského města?

Oba tyto úseky, tedy Žalmanov – Olšová Vrata a Olšová Vrata – Karlovy Vary, bychom chtěli začít stavět do konce roku 2026. Nejsou náročné, věřím, že se dají postavit za dva roky, takže na konci roku 2028 by mohly být hotové. V přípravě nás brzdí to, že na obou úsecích je odvolání proti územním rozhodnutím, věřím ale, že se brzy rozhodne v náš prospěch. Na obou úsecích běží výkupy pozemků a další přípravné práce, jakmile získáme pravomocná územní rozhodnutí, ještě je zrychlíme. V roce 2025 bychom chtěli požádat o vydání stavebních povolení.

Kdy tedy bude dálnice D6 kompletně hotová?

Věřím, že je reálný termín konec roku 2028.