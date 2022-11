U úseku D6 na Podbořansku ŘSD počítá s pěti miliardami a dobou výstavby tři roky. Řidičům by dálnice měla začít sloužit v roce 2026. „Ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení na 8,8 km dlouhý úsek D6 Petrohrad - Lubenec, který společně se stavbou D6 Lubenec, obchvat druhá etapa, na který probíhá stavební řízení, tvoří 12,1 km dlouhý nový úsek D6. Výběrové řízení na zhotovitele celého úseku plánujeme zahájit nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2023,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Dálnice D6 nabírá tempo. Letos se mají začít stavět dva úseky, příští rok další

Zmíněný úsek dálnice D6 začne hned za jesenickou křižovatkou, u Bílence překlene velký most údolí stejnojmenného potoka. Poblíž vesnice ještě vyroste nad dálnicí lávka pro pěší na cestě do Petrohradu. U Černčic vzniknou hned čtyři mosty – mimoúrovňová křižovatka, druhý silniční most za školou, dálnice tam překlene Podvinecký potok s výhledem na stavbu přehrady Kryry a čtyřproudovou komunikace přemostí železniční trať Žatec – Plzeň.

ŘSD chce v roce 2023 začít stavět také další dva navazující úseky D6 u Hořesedel a Hořoviček na Rakovnicku, v rámci čehož se přestaví jesenická křižovatka se silnicí I/27 Žatce – Plzeň.