U Loun se silnice I/7 rozšiřuje na čtyři pruhy – pracuje se na jedné polovině dálnice a po druhé se jezdí. V září by se měla situace otočit – provoz se převede na novou část dálnice, druhá polovina se přestaví. S uvedením do provozu kompletní dálnice se počítá příští rok v květnu.

U Chlumčan se budují čtyři pruhy v jiné trase, vliv na provoz na současné I/7 tak je menší. Nad údolím Smolnického potoka vyroste nový dálniční most, v plánu je také nový železniční most na trati Louny – Peruc, která dálnici u Chlumčan překlene. S uvedením do provozu tohoto úseku se počítá v roce 2024.

Celá dálnice D7 má být hotová v roce 2028. Zbývají dostavět tři úseky u Slaného a jako poslední se plánuje část u Postoloprt.