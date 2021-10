V obdobné věci padl v minulých dnech verdikt Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který vezme ŘSD jako precedent. Reference Metrostav Infrastructure uznal, firma se stane vítězem tendrů u obou úseků. Ty chce ŘSD začít stavět letos nebo na začátku příštího roku, uvedené do provozu mají být shodně v roce 2024.

"Bude záležet na tom, do kdy se nám podaří učinit výběr a jak rychle pak dojde k podpisu smlouvy. Bude záležet také na tom, zda uchazeči z druhých míst budou podávat námitky proti výběru. Pokud přijdou námitky, případně podání na ÚOHS, tak tím se to oddálí. Pokud účastníci budou naše rozhodnutí respektovat a námitky nebudou, tak naděje na zahájení některých staveb ještě před koncem roku žije. Myslím si, že nejpozději se začátkem další stavební sezony by se ty stavby mohly rozjet naplno," řekl serveru zdopravy.cz generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Společnosti Metrostav soudní verdikt v korupční kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha nepravomocně zakázal účast ve veřejných zakázkách na tři roky. Firma výstavbu silnic a dálnic převedla do dceřiné firmy Metrostav Infrastructure, ta ale podle konkurence nemá pro účast v tendrech ŘSD potřebné reference. Verdikt antimonopolního úřadu je pro Metrostav Infrastructure příznivý, uznal, že firma převzala potřebné reference od mateřského Metrostavu. Spor se dotkl kromě úseků u Chlumčan a Krupé další desítky zakázek ŘSD.

U Chlumčan i Krupé se mají v souběhu se současnými silnicemi první třídy postavit nové úseky dálnic D7, respektive D6. Čtyři a půl kilometru dlouhý úsek u Chlumčan spojí dálniční obchvat Sulce s budovanou dálnicí u Loun, úsek u Krupé protáhne dálnici Praha - Karlovy Vary o šest a půl kilometru.