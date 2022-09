Dálnice D7 mezi Louny a Prahou má být hotová za čtyři roky. Ředitelství silnic a dálnic plánuje tři úseky u Slaného v celkové délce 17 kilometrů stavět v letech 2024 až 2026, v příštím roce chce provést archeologický průzkum a výběrové řízení na zhotovitele.

Stavba dálnice u Loun a Chlumčan. Duben 2022. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Do podoby dálnice se zhruba z poloviny rozšíří současná dvoupruhová silnice I/7, do nové trasy se D7 odkloní v podobě obchvatu Lotouše. Celá D7 Praha – Chomutov by měla být hotová v roce 2027 nebo 2028, jako poslední se bude rozšiřovat obchvat Postoloprt. Nyní se staví dva úseky u Loun a Chlumčan, které se zprovozní v letech 2023 a 2024.