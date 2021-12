Až za sedm let se má totiž zprovoznit poslední úsek na celé trase mezi Prahou a Chomutovem, a to u Postoloprt na Lounsku. Na pětikilometrovém obchvatu kolem města, který se rozšíří na čtyři pruhy, přípravu zdržela problematika ochrany území před povodněmi na Ohři a Chomutovce, která se do řeky vlévá kousek od města. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stále nemá pro úsek územní rozhodnutí, čímž patří k těm nejméně připraveným v rámci D7.