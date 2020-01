Naopak u druhé dálnice – karlovarské D6, která protne okres Louny, zapojení soukromých peněz formou PPP projektu do její dostavby vyloučené není. Zvláště pak trasy mezi Bošovem na Podbořansku a Karlovými Vary. I v případě D6 se nyní počítá s dokončením v roce 2027.

„Dostavba dálnice D7 bude financována standardním způsobem, nikoliv formou PPP. U dálnice D6 nelze dostavbu ve formě PPP zatím vyloučit,“ potvrdil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Dálnice D7 je hotová na obou koncích u Prahy a Chomutova, v provozu je i obchvat Sulce na Lounsku. Od loňska se staví navazující úsek u Panenského Týnce směrem do středních Čech, letos by chtělo ŘSD začít stavět dva navazující úseky směrem na Louny. Se zahájením stavby nové dálnice u Chlumčan se počítá ve druhé polovině roku, o něco dřív by se měl do čtyřproudové podoby začít rozšiřovat obchvat Loun.

V jeho případě se ale ŘSD stále nedaří dokončit výběrové řízení na zhotovitele, které vyhlásilo loni v květnu. Termín pro podání nabídek prodloužilo už téměř třicetkrát, výběrové řízení se zatím protáhlo o půl roku. Nyní je termín pro podání nabídek 14. leden.

„Termín musíme posouvat z důvodu dodatečných dotazů, které podávají zájemci o zakázku. Je pravdou, že některé dotazy se opakují, jiné jsou zase pouze drobnosti a bylo by možné vyřešit danou problematiku i v průběhu samotné realizace, přesto nelze žádný dotaz hodnotit jako cílený za účelem zdržení výběrového řízení,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Komplikací je řada

Nedokončené výběrové řízení není zdaleka jediným problémem, se kterým se ŘSD v přípravě dálnice D7 potýká. Největší komplikace přináší dostavba obchvatu Postoloprt, kde se počítá s posunutím fotbalového hřiště nebo výstavbou nových mostů přes Ohři a záplavové území řeky. Technicky náročný úsek se má stavět z celé dálnice jako poslední, podle současných termínů v letech 2025 až 2027. Tři úseky dálnice ve středních Čechách u Slaného chce ŘSD stavět mezi lety 2023 až 2025.

V případě karlovarské D6 se řidičům z Podbořanska a Žatecka při cestách do Prahy výrazně uleví na konci letošního roku, kdy se otevře desetikilometrový úsek u Krušovic a Řevničova. Navazující úsek do Krupé chce ŘSD začít stavět letos. Obchvaty Hořesedel a Hořoviček mají přijít na řadu v příštím roce. Na jeho začátku se počítá s otevřením budovaného obchvatu Lubence na Podbořansku. Dvanáctikilometrový úsek mezi Lubencem a jesenickou křižovatkou se má začít stavět kolem roku 2025, stejně tak jako čtyři úseky v celkové délce 30 kilometrů na Karlovarsku. Právě do jejich realizace se možná soukromý investor zapojí. Dálnici by zaplatil a určitý čas provozoval ze svého, stát by mu za to posílal pravidelné splátky.