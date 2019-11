Evergreen pokračuje. Termín dokončení dálnice D7 Praha – Chomutov se opět posunul. Ne rok 2024 ani 2025, o kterých se ještě nedávno hovořilo.

Ilustrační snímek. Dálnice D7 | Foto: Deník / Petr Kinšt

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní uvádí jako konečný rok 2026. Právě v tomto roce chce uvést do provozu nejsložitější úsek, a to obchvat Postoloprt. Ten měl být podle nedávných termínů hotový za pět let, nyní ŘSD hovoří o roce 2026.