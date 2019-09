Užší dálnici do Karlových Varů s nižší rychlostí odmítl premiér i ministr.

Ilustrační snímek. Výstavba dálnice. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Ministerstvo dopravy přehodnotí plán na dostavbu dálnice D6 mezi Podbořanskem a Karlovými Vary. Podle původního návrhu měla být autostráda užší, a tím pádem by po ní řidiči mohli jezdit maximální rychlostí 110 kilometrů v hodině. Nově by se čtyři úseky měly postavit v plnohodnotné šíři dálnice, což umožní standardní rychlost 130 km/h. Při prohlídce rozestavěného úseku dálnice D6 Praha – Karlovy Vary u Řevničova ve středních Čechách to řekli premiér Andrej Babiš a ministr dopravy Vladimír Kremlík.