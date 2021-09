Řidiči jezdí po jedné polovině budoucí čtyřproudové komunikace, na té druhé, ve směru na Chomutov, se pracuje. Ředitelství silnic a dálnic počítá s tím, že úsek uvede do provozu ještě letos. V rámci rozšíření obchvatu Panenského Týnce do podoby dálnice se staví tři mosty, dva kruhové objezdy a tři protihlukové stěny v celkové délce jednoho kilometru. Cena je sedm set milionů korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.