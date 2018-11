Dálnice v regionu budou řidiči používat bez poplatku také příští rok

Okres Louny - Všechny úseky dálnic v okrese Louny zůstanou pro osobní auta nezpoplatněné také v příštím roce. Vyplývá to z materiálu ministerstva dopravy.

Slavnostní uvedení části dálnice D7 mezi Postoloprty a Bitozevsí do provozu.Foto: Deník/Petr Kinšt

Řidiči nebudou muset mít známku na dálnici D6 Praha - Karlovy Vary u Lubence ani na dálnici D7 mezi Postoloprty a Chomutovem. Se zpoplatněním se počítá až po dokončení autostrád a jejich napojení na českou dálniční síť, což v nejbližších letech nebude.

Nezpoplatněná také zůstane cesta po dálnici přes Teplice do Ústí nad Labem nebo na západ Čech přes Karlovy Vary do Chebu. Naopak známka bude i nadále třeba při cestách do Prahy po dálnicích D7 a D6.