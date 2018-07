Další část dálnice D7 bude konečně hotová. Úsek u Postoloprt otevřou v srpnu

Postoloprty /FOTO/ - Nový úsek dálnice D7 Praha - Chomutov mezi Postoloprty a Bitozevsí se má pro řidiče otevřít v srpnu. Přestože na první pohled chybí ještě kus práce, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slibuje, že dálnici příští měsíc otevře.

Úsek v délce 3,7 kilometru se začal stavět na podzim 2016. Původně měl být hotový letos na jaře, kvůli přeložce elektrického vedení ale došlo ke skluzu. „Úsek dálnice D7 Postoloprty - Bitozeves bude pro řidiče zprovozněn v srpnu,“ potvrdil mluvčí ŘSD Jan Studecký. Vzhledem k množství dodělávek je ale jasné, že se tak stane až v závěru měsíce. A i po zprovoznění se v jejím okolí bude pracovat.

Na dostavbu čeká například mimoúrovňová křižovatka u Postoloprt, jejíž součástí je i most přes budoucí dálnici. Jeho loni na podzim postavenou polovinu museli stavbaři letos na jaře zbourat, neboť testy ukázaly, že použili nevhodný beton. Most by dlouhodobě nevydržel účinek soli při zimní údržbě silnice. Konstrukce nového mostu je sice už hotová, chybějí na něm ale horní vrstvy.

Řidiči další úsek dálnice D7 vítají, čtyřpruh od Chomutova směrem k Praze se tak protáhne na 28 kilometrů. Stále ale bude chybět téměř 40 kilometrů dálnice mezi Postoloprty a Slaným. „Každý další kus dálnice je dobrý, ale chtělo by to konečně dostavět celé,“ řekl například Tomáš Vlach, který jezdí denně ze Žatce do zaměstnání v Praze.

Na další úseky si ale budou muset řidiči počkat minimálně do roku 2021. Letos se měla začít stavět dálnice u Panenského Týnce, dřív než za rok to ale nebude. „Zahájení stavby je v plánu v létě roku 2019,“ uvedl Jan Studecký.

Úsek u Týnce a obchvat Loun

ŘSD totiž dosud nemá všechna stavební povolení ani vykoupené pozemky. Aktuálně disponuje 91 procenty pozemků a jsou vydána čtyři stavební povolení. „Stavební řízení ministerstva dopravy je pozastaveno do doby vyřešení dědictví, respektive určení kruhu dědiců po zemřelé majitelce jedné sousední parcely,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Výběr firmy, která 3,5 kilometru dlouhý úsek postaví, by měl začít v závěru letošního roku. Pokud se příští léto začne u Panenského Týnce stavět, řidiči by se tam po nové dálnici mohli poprvé projet ve druhé polovině roku 2021.

V příštím roce se má také začít rozšiřovat šestikilometrový obchvat Loun na čtyři pruhy. V tomto případě se počítá se zprovozněním dálnice v závěru roku 2021.

Zbylé tři úseky dálnice D7 mají přijít na řadu v roce 2020 a později. A úplně naposledy ten nejvytíženější - 16 kilometrů mezi hranicemi Ústeckého a Středočeského kraje u Panenského Týnce a současnou dálnicí u Slaného. Stavět se má začít až v roce 2022. Ovšem za předpokladu, že bude dokončená příprava a najdou se čtyři miliardy korun. Celá dálnice D7 by měla být hotová kolem roku 2025.