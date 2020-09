Ani v roce 2018, ani o rok později a ani letos. Výstavba parkoviště podél ulice Stavbařů v Žatci se opět odkládá. Podél komunikace, která lemuje největší žatecké sídliště, má vzniknout více než sto parkovacích míst. Obyvatelé panelových domů si na ně ale musí ještě počkat. Další termín je rok 2021.

Pás nových parkovacích míst má vzniknout podél ulice prakticky od pekárny až po křižovatku se silnicí na Rakovník u bývalé Edeky. Řada řidičů na kraji pole kvůli nedostatku míst na sídlišti běžně parkuje. Město v minulých dnech nechalo místo alespoň upravit, aby se tam lépe zajíždělo.

Příprava této investice za předpokládaných 15 milionů korun se táhne, potíž je v tom, že v zemi je kabel pro rozvod elektřiny. „Přípravu koordinujeme se společností ČEZ, která má na této ploše svoje vedení. Proběhlo několik jednání a v současné době se upravuje projektová dokumentace,“ přiblížila vedoucí odboru rozvoje žatecké radnice Kateřina Mazánková. Město po dokončení projektu požádá o stavební povolení. „V průběhu povolovacího procesu budeme připravovat zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele,“ uvedla s tím, že realizaci město plánuje na příští rok. „Pokud vše půjde bez komplikací,“ dodala.

V minulých dnech žatecká radnice nechala místo budoucího parkoviště upravit. Navezl se tam materiál, zhutnil se. „Cílem této úpravy je zajistit lepší parkování pro občany, hlavně omezit blátivý povrch. A to do doby, než dojde na výstavbu nového parkoviště,“ vysvětlila Mazánková.

Radnice nechystá jen výstavbu vlastního parkoviště, v plánu jsou i další úpravy. V místě se objeví nová zeleň a také cesta z přírodních materiálů, která má sloužit třeba pro venčení psů.

Potíž s nedostatkem parkovacích míst na největším žateckém sídlišti je dlouhodobá.

Zvláště večer a o víkendech je problém najít volné místo, řadě řidičů proto nezbývá, než své auto odstavit podél ulice Stavbařů právě na kraji pole. „Dřív na sídlišti nebyl problém zaparkovat. V rodinách bylo maximálně jedno auto. Dnes je situace jiná. Někdo má i dvě auta, je hodně služebních. Situace je rok od roku horší, parkovací místa jsou určitě potřeba,“ řekl například Jakub Pouzar, který v lokalitě bydlí.

Nové parkoviště na sídlišti Jih vniklo nedávno o pár set metrů jinde – u restaurace Cihelna. Na místě bývalého hřiště nyní může stát přes třicet aut. Kromě obyvatel přilehlých ulic ho přes den využívají také lidé, kteří jdou na blízkou polikliniku. „Nové parkoviště je určitě znát. Dřív byl tady problém zaparkovat už brzy odpoledne, dnes najdu volné místo i večer,“ pochvaluje si jeden z místních Roman Nováček.

Další parkoviště se v Žatci řeší pod Nákladní ulicí. Existuje záměr, že by vzniklo na místě dnešního skateparku, nová parkovací místa by sloužila hlavně návštěvníkům centra města. To je parkujícími auty nyní zaplněné, radnice chystá regulaci. Eventuálním přesunem skateparku se v Žatci zabývají už rok. Zastupitelé se nemohou dohodnout, která varianta by byla nejlepší.

„K rozhodnutí potřebujeme vědět, kolik by co stálo a zda je to vůbec realizovatelné třeba kvůli podloží na zvažovaných plochách,“ vysvětlil žatecký místostarosta Radim Laibl. Otázkou se měli žatečtí zastupitelé zabývat v minulém týdnu, jejich schůze byla ale kvůli karanténě, do které hygienici poslali vedení města, odložena.