Dárkyň vajíček přibývá. Pomohou jiným a ještě si přijdou na pěkné peníze

Ústecký kraj - Neplodných žen přibývá stejně jako těch, které podstoupí umělé oplodnění.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Attila Racek

Pomohou jiným v neštěstí, zároveň si odnesou tučný zisk. Počet žen, které jsou neplodné, stoupá. A společně s tím stoupá i počet dárkyň vajíček. Některé v tom vidí dobrý skutek, pro další se peníze, které se vyplácí jako kompenzace, staly trvalou součástí rozpočtu.

V minulém týdnu se na sociálních sítích v několika městech regionu objevila nabídka na bezplatné poradenství pro ženy, které o dárcovství uvažují. Autorka příspěvku se setkala se zájmem i kritikou. „Je to jen další byznys pro doktory a hloupé ženské. Znám v okolí minimálně tři, které za ty peníze jezdí na dovolenou,“ zlobila se uživatelka Magda Hlinková. Daleko od pravdy úplně není.

Kdo může neplodným ženám pomoct? Ideální věk dárkyně je mezi 18 až 33 lety. Neměla by trpět žádnou nevyléčitelnou nemocí ani psychickými poruchami. Kompenzace se pohybuje okolo 22 až 25 tisíc za odběr. V ČR funguje okolo 30 center asistované reprodukce, které mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami. V Ústeckém kraji fungují dvě, obě v Teplicích.

26letá Alice Málková z Klášterce nad Ohří je dárkyní vajíček s přestávkami už sedm let. Za rok podstoupí většinou dva odběry. „Po porodu dcery mi tu možnost nabídl sám gynekolog. Řekl mi, že jsem ideální dárkyně, mladá a doslova plodná,“ popisuje Málková. „Já jsem nad tím moc nepřemýšlela, peníze jsem potřebovala, na dceru jsem sama,“ popisuje okolnosti prvního darování. „A pak se mi ty peníze hodily, ročně si přijdu tak na 50 tisíc,“ doplňuje Málková.

Samotnému darování vajíček, které probíhá pod narkózou, předchází hormonální léčba. „Necelé dva týdny před odběrem si musím píchat injekce, a navíc několikrát před i poté absolvuji různá vyšetření, ultrazvuky. Je to náročné na čas,“ popisuje proces další pravidelná dárkyně, třicetiletá Lucie Lísková z Chomutova. Ta se pro dárcovství rozhodla kvůli sestře. „Otěhotněla v 37 letech až díky dárkyni a je to teď ta nejšťastnější ženská na světě,“ vypráví Lísková. „Tak jsem rozhodla seznam dobrých skutků rozšířit. Od 18 let chodím dávat krev, občas i plazmu. Tak proč ne vajíčka. A samozřejmě nebudu lhát, peníze se hodí vždycky, na tu dovolenou za ně opravdu jezdím,“ dodává.

Ať už jsou úmysly dárkyň vajíček hnané solidaritou nebo snahou vylepšit rozpočet, pravdou zůstává, že tento genetický materiál je potřeba stále víc. Neplodnost u žen totiž roste a stejně tak roste i počet těch, které podstoupí umělé oplodnění. Příčinou je stále se zvyšující věk rodiček. „Rodičky nám stárnou, což potvrzuje statistika. Podíl žen ve věku 40 let a vyšším na celkovém počtu cyklů se od roku 2007 zdvojnásobil z 11 na 22 procent,“ uzavírá primář centra asistované reprodukce Jaroslav Hulvert.