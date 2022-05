Téměř třetina místních je ve věku od 30 do 45 let. A většina z nich jsou rodiče malých dětí. Například 32letá Venuše Kočková v Nové Vsi žije od narození. „Většina mých vrstevníků tady bydlí od mala, zrovna se to tak sešlo, že máme děti,“ řekla maminka dvou chlapců.

V obci na kraji přírodního parku Džbán v posledních letech vyrostlo jen pár nových domů, žádná masivní výstavba, která by přilákala mladé rodiny z měst, se nekonala. Klid, okolní pěkná krajina a blízkost Loun a Prahy ale na druhou stranu znamenají, že místní nikam neodcházejí. „O tom, že bychom se odstěhovali, jsem nepřemýšlela. Pro děti je to tady dobré, chodíme do lesa, mají tady hřiště, rodiče se nebojí je nechat samy venku,“ vysvětlila. Líbí se jí, že místní děti jsou hodně vidět venku a zabaví se různými hrami. „Je to jako za našich dětských let, kdy nás rodiče honili večer domů,“ směje se.

Zdena Murinová bydlí v Nové Vsi 25 let, v domě žije se synem a dcerou, která má dvě školou povinné děti. „Na to, kolik tady bydlí celkem lidí, je tu dětí hodně,“ řekla. Oceňuje časté autobusové spoje, které přes Novou Ves jezdí. Děti tak nemají problém se samy dostat do škol v Lounech. Mateřské školy využívají místní rodiče v okolních obcích, například v Panenském Týnci nebo Vrbně nad Lesy.

Práce skončily loni, historická budova lounského muzea je ale stále zavřená

Ani pro starší chalupářku z Prahy není informace, že Nové Vsi patří první místo v okrese a čtvrté v Ústeckém kraji v podílu dětí na celkovém počtu obyvatel, překvapivá. „Děti jsou tady opravdu vidět, hrají si venku, jezdí na kole. Jsem ráda, že když za mnou přijede vnuk, vezmou ho hned do party. Díky tomu se sem těší,“ řekla.

Také Zdeňka Jiříková, která v Nové Vsi provozuje obchůdek se smíšeným zbožím, větší počet dětí vnímá. O víkendu nebo prázdninách si k ní chodí koupit nanuky nebo nějakou sladkost. „Že je tady hodně dětí, si vždy uvědomuji, když pro ně připravuji balíčky na mikulášskou nadílku,“ vysvětlila.

Mezi obce na Lounsku, kde je z celkového počtu obyvatel více než pětina dětí, se řadí ještě Blšany u Loun, Blažim a Nepomyšl. Naopak na opačné straně žebříčku jsou Brodec, Vinařice a Vrbno nad Lesy, kde je celkového počtu obyvatel obce dětí jen asi desetina.