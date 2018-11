Dělníků z ciziny v Žatci přibývá. Město zajímá, jak problémy s nimi řešili jinde

Žatec - Průmyslovým podnikům v Žatci a okolí se daří. Výroba roste, přijímají zaměstnance. Český pracovní trh je ale vyluxovaný, stále častěji proto sázejí na agenturní zaměstnance z ciziny, hlavně z východní Evropy. A někteří lidé ve městě neskrývají obavy o své bezpečí.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jan Karásek

„V poslední době je cizinců z východní Evropy v Žatci opravdu dost. U nás v paneláku jich bydlí v jednom bytě asi osm. Žádný problém s nimi nemáme, ale dobrý pocit z nich taky ne,“ sdělila například Eva Procházková, která bydlí na největším žateckém sídlišti.

Proměna v náladách lidí je cítit také z internetových diskuzí. Ještě před pár lety otevírání továren a tím i nová pracovní místa vítali, dnes převažují spíše negativní komentáře. A většina z nich míří právě na zahraniční dělníky a možné potíže.

Tato problematika se řeší i v jiných městech, třeba v Kvasinách nebo Mladé Boleslavi, kde má výrobní závody automobilka Škoda. Podle ředitele mladoboleslavské městské policie Tomáše Kypty je podíl přestupků v oblasti veřejného pořádku spáchaných zahraničními dělníky nepoměrně vyšší než u místních lidí. „Jde především o rušení nočního klidu, popíjení alkoholu na zakázaných místech nebo veřejné pohoršování,“ vypočítal Tomáš Kypta.

A i když se Žatec s uvedenými problémy zatím nepotýká, vedení města se tím preventivně zabývá. Starostka Zdeňka Hamousová už byla v Kvasinách, nyní se chystá s ředitelem žatecké městské policie „na zkušenou“ do Mladé Boleslavi. „Vnímám, že občas lidé v Žatci v této souvislosti vyjadřují obavy o své bezpečí. Žádná čísla na nějaký problém se zahraničními dělníky ve městě nepoukazují, ale z preventivních důvodů zjišťujeme, jak to řešili jinde, co můžeme udělat i my. Nechceme, aby nás něco zaskočilo,“ vysvětlila starostka.

Ředitel strážníků mírní obavy

Žatecká městská policie řešila od počátku roku 79 přestupků, které spáchali cizinci. „To je 1,45 procenta ze všech přestupků. V žádném případě nelze říci, že je se zahraničními dělníky problém,“ sdělil ředitel strážníků Miroslav Solar.

Srovnání s minulými lety není, takové statistiky má městská policie díky novému informačnímu systému až od letoška. Proti veřejnému pořádku se cizinci provinili v 19 případech. „Nejvíc přestupků u cizinců jsou problémy v dopravě. Hlavně špatné parkování u zahraničních řidičů kamionů. V Žatci platí zóna se zákazem parkování nákladních aut přes noc, občas se stane, že to některý z nich poruší,“ vysvětlil ředitel Solar.

Za necelou polovinou přestupků spáchaných cizinci stojí Slováci. I když takové statistiky nejsou, v řadě případů se jedná o Romy, kteří se do Žatce přestěhovali.