„Jsem tu hlavně kvůli zvýšení mezd a lepšímu odměňování. Navýšení o 3 %, které nám slíbili, je neakceptovatelné. Je to málo. Plány se plní, ale není to vůbec vidět na odměňování. Myslím, že mzdy jsou tu často nízké, navíc se platy moc nezvedají. Když to jinak nepůjde, jsme připraveni jít do stávky,“ shrnul hlavní důvody demonstrace jeden z jejích účastníků Luděk Dvořák. Dodal, že nástupní plat operátora nedosahující ani 23 tisíc korun je podle něj nízký, společnosti se podle něj daří a měla by své zaměstnance lépe ohodnotit.

Demonstrace začala na parkovišti před Nexen Tire v průmyslové zóně Tringle nedaleko Žatce v úterý 8. března v odpoledních hodinách. Po několika proslovech odborářů, které doprovázelo skandování a podpora ze strany zúčastněných, se skupina i s transparenty vydala před bránu společnosti. Tam pak protest skončil.

„Chci podpořit vyjednávání. Slibovali nám třeba pneumatiky, nemáme nic. Dost slibů už nesplnili. A slíbená 3 %? Nedostávají je podle našich informací ani všichni zaměstnanci,“ připojil se další demonstrující Petr Čáslava.

„Když jsem přicházel, tvrdili, že tu budou nadprůměrné mzdy. A nejsou, neplní ten slib. Myslím, že by se k zaměstnancům mohli chovat lépe,“ přidal se Petr Kačenák.

Demonstraci pořádal Odborový svaz KOVO, jehož základní organizace v žateckém Nexenu působí. Odboráři ji svolali proto, že podle nich zkrachovala dlouhodobá jednání o kolektivní smlouvě. Ta se prý vlečou už od jara roku 2019, odboráři v ní mimo jiné požadují zaručený růst mezd pro každého zaměstnance. Kvůli nedohodě vstoupili v lednu do stávkové pohotovosti.

„Jednání se táhnou už téměř tři roky a bez výsledku. Chceme touto akcí vytvořit tlak na uzavření kolektivní smlouvy. Aktuálně je na ministerstvu práce a sociálních věcí zažádáno o zprostředkovatele, který by měl moderovat jednání, hledat společnou řeč. Pokud se ani to nepodaří, jsme připraveni jít do stávky,“ uvedl pro Deník Pavel Rohel, předseda základní organizace KOVO.

Aby stávka mohla proběhnout, potřebují odboráři souhlas poloviny zaměstnanců. Těch je aktuálně v Nexen Tire zhruba 1100, na demonstraci jich přišlo jen něco přes šest desítek. „Myslím, že se řada lidí bojí,“ odůvodňuje to Luděk Dvořák. „Někteří lidé se bojí,“ souhlasí s ním Petr Čáslava.

„Před demonstrací jsme dělali letákovou a odznáčkovou kampaň, odznáček s podporou stávky si vzalo téměř 500 lidí. Myslím, že podporu máme,“ říká šéf odborářů z Nexenu Pavel Rohel.

Při poklidné demonstraci promluvil také Josef Středula, šéf Českomoravské komory odborových svazů, a Tomáš Valášek, místopředseda celorepublikové odborové organizace KOVO. „Jsou to obrovské průtahy. Tři roky vyjednávání o smlouvě, to je i na české poměry hodně dlouho. Slíbená 3 % jsou hluboko pod inflací, je to absolutně nedostačující. Doufáme, že se obě strany dohodnou, stávka je až to poslední řešení,“ pronesl.

Podle odborářů je vedení společnosti často ignoruje, nechce s nimi vést dialog. Zmínili například, že na odpověď na dopis čekali více než 50 dní. Už připravenou smlouvu podle nich korejské vedení na podzim smetlo ze stolu. „Nefunguje tu systém odměňování, naopak bohužel funguje ksichtovné. Mzdy se dlouho nezvyšovaly. My chceme přidání pro všechny zaměstnance, podle jasných pravidel a spravedlivě. Náš pohár trpělivosti přetekl. Chceme spravedlivé odměny za směny, za svátky, navýšení mezd o 8,3 % a další růst v příštích letech. Chceme ohodnocení a mzdy, které nám náleží, nechceme být levnou pracovní silou,“ uvedl Rohel. V odborech je aktuálně prý zhruba pětina zaměst-nanců, počet žádostí o přijetí v poslední době podle odborářů roste.

A co na požadavky odborářů říká vedení společnosti Nexen Tire? „Souhlasíme s jednáním o kolektivní smlouvě s naší odborovou organizací. Dodržujeme zákoník práce a dbáme na sociální dialog s odborovou organizací. Doufáme, že budeme jednat o podobě kolektivní smlouvy v příštích dnech,“ sdělilo v prohlášení vedení firmy. „Po jednáních s odborovou organizací seznámíme zaměstnance o veškerých konečných rozhodnutích.“

S odboráři chce vedení společnosti dál jednat, dialogu se údajně nebrání. Mzdy jsou podle zástupců firmy vyšší než v okolí, a navíc údajně stále rostou. „Navzdory obtížné situaci, která je způsobena vnějšími vlivy posledních dvou let, jsme valorizovali mzdy od března 2022 o 4,72 procent v průměru. Zaměstnanci u nás mají benefity jako jídlo zdarma nebo zázemí pro sportovní vyžití. Stále prozkoumáváme možnosti dalších benefitů pro naše zaměstnance. Co se týče požadavků odborové organizace, ty budou předmětem vyjednávání kolektivní smlouvy,“ uvedlo v prohlášení vedení společnosti.

Společnost Nexen Tire Europe je největším investorem v průmyslové zóně Triangle na hranici Žatecka, Chomutovska a Mostecka. V areálu na ploše šedesáti hektarů vyrábí pneumatiky do osobních a lehkých užitkových aut. V současné době se závod rozšiřuje, výrobní kapacita se má zvýšit až na 30 tisíc pneumatik denně.