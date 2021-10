/FOTO, VIDEO/ Hned dvě významné události si připomněli v minulých dnech lounští senioři. Slavili Mezinárodní den seniorů a také vítězství Vilemíny Svobodové z Loun v celorepublikové anketě Senior roku.

Den seniorů v Lounech. | Video: Ladislav Bába

Vilemína Svobodová uspěla v anketě, kterou pořádá projekt SenSen (Senzační senior) Nadace Charty 77. Žena z Loun získala ocenění za to, že už více než 20 let bojuje za lepší postavení seniorů a handicapovaných ve společnosti. Do Zlaté síně SenSenu letos vstoupil například známý herec a zpěvák Jiří Suchý. Úspěch Vilemíny Svobodové si v Lounech připomněli při oslavě Mezinárodního dne seniorů, který se konal v Kulturním domě Zastávka.