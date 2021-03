Deník na návštěvěZdroj: DeníkV místě vznikne rekreační zóna. Její přesnou podobu určí také to, co bude možné ze staveb, které se roky nevyužívají, zachovat pro příští generace.

„Mlýn město Blšany odkoupilo od soukromého vlastníka s jasnou vizí, že se zbourá. Hlavní budova i všechny vedlejší stavby chátrají dlouhé roky a nejsou hezkou vizitkou Blšan,“ vysvětlila starostka Dagmar Břehovská. Přestože mlýn není kulturní památkou, město konzultovalo demolici s památkáři. „Ti naše rozhodnutí podpořili,“ sdělila starostka.

Dokumentace k demolici je téměř kompletní, nyní v Blšanech čekají na poslední souhlasné stanovisko a připravují výběrové řízení na firmu, která demolice provede. „Náklady jsou vysoké, věřím, že se ve výběrovém řízení sníží. Máme podanou žádost o dotaci na demolici koželužny, na zbourání mlýna ještě žádost podáme,“ vysvětlila Břehovská.

Město celý areál vlastní něco málo přes rok. Nejprve získalo v dražbě za 350 tisíc korun pozemek s bývalou koželužnou, následně za milion korun koupilo vlastní mlýn a pak koupí pozemků od vnuka posledního mlynáře rovněž za jeden milion korun dovršilo scelení celého areálu. Proměna čeká plochu o výměře více než 10 tisíc metrů čtverečních.

„Důvodů, proč jsme se rozhodli pro rekreační zónu, bylo několik. Nekomerční využití nově vzniklých ploch je podmínkou všech dotačních titulů na demolice. Naše lokalita je navíc z velké části v záplavové zóně říčky Blšanky, možnosti nové výstavby by tak byly omezené. A především v Blšanech prostě podobné místo chybí,“ vysvětlila starostka.

Projekt rekreačního areálu bude podle ní vznikat „za pochodu“. „Určitou vizi, jak by mohl park vypadat, samozřejmě máme. Ale dá se předpokládat, že demolice dopadne úplně jinak, že části staveb, které chceme ponechat, budou muset k zemi, nebo naopak, že objevíme prvek, který se rozhodneme zanechat a využít,“ popsala.



Proměnu areálu vítají místní i projíždějící. „Bylo by dobře s tím areálem něco udělat. Straší to tady už řadu let. Rekreační zóna bude určitě fajn,“ sdělila mladá maminka, která kolem zchátralých zdí mlýna tlačila kočárek. „Bývalý mlýn říkáte? To jsem netušil. Vždy, když jedu kolem, tak si říkám, co to asi bylo. Škoda je každé staré budovy, která se zbourá, ale v tomhle případě s tím asi nejde už nic jiného dělat. Je to fakt v hrozném stavu,“ řekl řidič dopravní firmy Petr Pokorný při krátké zastávce v Blšanech.