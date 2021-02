Znovu spojit má asfaltovou cestu mezi Cítoliby a jihovýchodní částí Loun, kterou hlubokým zářezem přerušila na konci 90. let 20. století výstavba silničního obchvatu města. Ten se nyní přestavuje do podoby čtyřproudové dálnice.

Deník na návštěvěZdroj: Deník„Lávka by měla sloužit pěším a cyklistům. Například našim lidem, kteří pracují v továrnách v lounské průmyslové zóně. Používala by se určitě i k vycházkám. A to jak obyvatel Cítolib, tak i Loun,“ vysvětlil cítolibský starosta Petr Jindřich.

Silnici Praha – Chomutov má lávka překlenout v místech, kde se u Cítolib nachází pole s jahodami. Nabízí se tak zajímavost, že pro lidi z Loun by přinesla možnost si v sezonně pro tuto oblíbenou pochoutku dojít pěšky.

„Na lávku máme zpracovanou projektovou dokumentaci, požádáme Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci. V nejbližší době také vyhlásíme výběrové řízení na firmu, která lávku postaví,“ popsal cítolibský starosta. Náklady na výstavbu lávky jsou podle projektu vyčíslené na 14,5 milionu korun. „Pokud bychom dotaci nedostali, lávku bychom nestavěli. Náklady jsou pro nás příliš vysoké,“ sdělil starosta. „Pokud se o stavbu lávky nepokusíme teď, tak jakmile se dálnice zprovozní, už se neudělá,“ dodal.



Zda a za jakých podmínek je možné lávku postavit, zjišťuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „O požadavku obce víme, možnost realizace lávky aktuálně prověřujeme,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký.



Město Louny, na jehož okraji má lávka vyrůst, by se na její realizaci finančně nepodílelo. „Abych řekl pravdu, o tomto záměru slyším poprvé,“ řekl lounský místostarosta Milan Rychtařík.

Nové přemostění by mělo mít podobné parametry jako lávka v majetku města Loun, která stojí asi jeden kilometr od zamýšleného místa pro cítolibský most. Vyrostla při výstavbě obchvatu, na který vyjela první auta v roce 1999. Vede přes ni značená cyklotrasa z Loun do Jimlína, červená turistická značka z Loun do Cítolib a dále na Podlesí a také naučná stezka Louny – Zeměchy. „Lávka je hodně frekventovaná, často přes ni chodí lidé na procházky nebo po ní běhají či jezdí na kole,“ potvrdil Milan Rychtařík.



V rámci výstavby D7 na Lounsku se už nikde jinde zatím lávka pro pěší neplánuje. U Postoloprt, v lokalitě Bažantnice, se přes dálnici bude chodit podchodem.