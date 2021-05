Zdroj: DeníkJaké investice máte v poslední době za sebou?

V minulém roce u nás proběhla rozsáhlá rekonstrukce veřejného osvětlení. Byla to investice, kterou jsme museli udělat. ČEZ ukládal své rozvody nízkého napětí do země a my současně řešili naše veřejné osvětlení. Tato investice nás v minulém roce stála téměř dva a půl milionu. Obdrželi jsme na ni dotaci od Ústeckého kraje z Programu obnovy venkova ve výši 350 tisíc, zbytek jsme zvládli zainvestovat zcela z vlastních prostředků.

Je nějaká větší investice, která čeká obec v nejbližších letech?

Ano. Máme v plánu více investic, jsme ovšem limitováni finančními prostředky. Nejdůležitější investicí je nyní pro nás oprava střechy na kulturním domě. Střecha je členitá a její plocha je velká, takže to bude opět investice v řádech milionů korun.

Když jsme u těch peněz, jaký máte roční rozpočet?

Epidemická situace se na příjmech obce dost podepsala a stejně tak jako nový daňový zákon. Schválený rozpočet pro tento rok máme ve výši 3,8 milionu, což je o téměř milion korun méně než loni.

To se jistě promítne do plánování dalších investic. Které akce ještě máte v plánu?

Uvidíme, co nám finanční situace dovolí. Další investice, které bychom chtěli během následujících let uskutečnit, jsou například oprava požární nádrže, zřízení nového dětského hřiště v Sádku nebo vybudování multifunkčního hřiště pro různé sporty v Deštnici.

Počítáte s tím, že by se ve vyčištěné požární nádrži mohli lidé zase koupat?

Ano, mohli by ji ke koupání využívat, ale oficiální koupaliště z toho dělat nebudeme. Obnášelo by to spoustu starostí s jeho provozem.

Jak zasáhl covid do života v Deštnici?

Covid zasáhl do života nás všech. Více než rok byli lidé doma, moc se nestýkali. Kulturní akce z důvodu opatření vlády neproběhly téměř žádné. Lidem určitě chybí vzájemný kontakt, jen tak si sednout, popovídat a při tom se nebát nákazy. Před covidem jsme organizovali spoustu akcí, které se lidem líbily a hlavně na které se těší nejen děti, ale i dospělí. Věřme, že se situace už prolomila a my se budeme moci alespoň částečně vrátit k běžnému životu.

Skončili nějací živnostníci u vás s podnikáním?

Z hlediska podnikání si myslím, že naše občany nezasáhl covid natolik, aby s podnikáním museli skončit. Převážná část podniká v řemesle, které nebylo vládními opatřením tolik omezeno.

Patříte k obcím na hranici okresu. Není s tím problém z hlediska dopravního spojení?

Z Deštnice je spojení do Žatce celkem dobré. Jezdí k nám autobusy i vlaky. Z Deštnice je také vlakové spojení do Rakovníka. Pro Sádek není ale vůbec žádné spojení. Dříve tam zajížděl alespoň školní autobus, bohužel před lety bylo zrušeno i toto spojení. Nyní jsou občané Sádku odkázáni pouze na vlastní dopravu.