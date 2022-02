„Nás se to vůbec nedotklo. Obchod s potravinami máme v Lubenci přes dvacet let, nakupují u nás místní a lidé z okolí. Těch, kteří přes Lubenec projížděli, u nás v obchodě zase tolik nebylo,“ sdělila majitelka Minimarketu u Marušky Marie Kiesswetterová. Když se v letech 2018 až 2021 dálnice u Lubence stavěla, počet zákazníků u ní v obchodě strmě vzrostl.

Zdroj: Deník„Nakupovali u nás zaměstnanci firem, které na stavbě pracovaly. V obchodě byly kolikrát fronty až ke dveřím. Teď se to vrátilo k normálu,“ vysvětlila. Podle ní si v poslední době našla do obchodu cestu řada místních i lidí z nejbližšího okolí, kteří se kvůli covidu raději vyhýbali velkým nákupním centrům. „Zjistili, že menší obchody mají díky lokálním dodavatelům mnohdy kvalitnější zboží, než jaké koupí ve velkých centrech,“ popsala.

Žádný velký úbytek kvůli dálnici nezaznamenala ani Jitka Kantová, která má s manželem v Lubenci dílnu s prodejnou skleněných vitráží. „Náhodných zákazníků, kteří přes Lubenec projížděli, u nás nebylo tolik. Máme specifickou klientelu, do Lubence jezdí přímo za námi,“ vysvětlila.

Ani Otakar Andrýsek, jednatel Autobazaru Lubenec, pokles zákazníků nepociťuje. „Otevření obchvatu na nás nemá žádný vliv. Dnes se auta vybírají na internetu, zákazník k nám přijede cíleně. Naopak, díky obchvatu tady máme větší klid,“ řekl. Autobazar se nachází hned vedle původní hlavní silnice, že by se dřív někdo náhodně zastavil a koupil auto, to se podle jeho slov nestávalo. „V branži jsem 25 let. Dřív, když nebyl internet tak rozšířený, bylo dobré umístění autobazaru zásadní. Dnes tomu tak už není, lidi si auto najdou na internetu a přijedou,“ dodal.

Naopak v zahradnickém centru v Lubenci úbytek zákazníků zaznamenali. „Asi tak o polovinu. Musíme zapracovat na větší propagaci,“ řekl majitel centra Marek Čepelák.