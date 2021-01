„Jeho koupě byla taková náhoda. Současná covid situace se nás dotýká velmi znatelně,“ říká. Jeho agentura HAUL se už tři desítky sezon specializuje právě na pořádání dětských táborů nebo škol v přírodě, zajišťuje provoz několika rekreačních areálů. Kromě Lubence jde o střediska Máj v Plasích na severním Plzeňsku, Úsvit ve Vanově u Telče, Palkovické Hůky nedaleko Frýdku-Místku nebo Lites v Českém ráji.

Zdroj: DeníkV posledních letech prošel lubenecký areál mnohými úpravami a vylepšeními. Tak jako na všechny v tomto oboru, také na jeho provoz ale těžce dopadla covid opatření. Měsíce je prakticky zavřený, do rezervací pobytů na rok 2021 se lidé nehrnou. „Současná situace se nás dotýká samozřejmě velmi znatelně, jako většiny lidí, kteří pracují v cestovním ruchu. Abychom přežili loňský rok a nemuseli propustit žádného z našich lidí, prodali jsme středisko Levínský Kocour mezi Úštěkem a Ústím nad Labem. A to bohužel hluboko pod cenou, ale nedalo se v danou chvíli nic dělat,“ vysvětluje Hanuš.

Loni bylo středisko jižně od Lubence, byť v omezené formě, otevřené prakticky jen v létě. „V loňském roce jsme měli nakonec radost, že letní pobyty, i když v omezeném množství, proběhly. Člověk po stresovém jaře trošku pookřál, ale celkově toho bylo žalostně málo. Na podzim, kdy měla spousta škol zájem vyrazit na přesunuté akce z jara, nám to zase zatrhli, což bylo takové opětovné sražení na kolena. Nyní čekáme, co bude,“ popisuje majitel.

Na jarní akce se do Lubence podle jeho slov lidé nehlásí téměř vůbec, soukromé subjekty vyčkávají. „Školám bylo dáno jasné vyjádření, že se výjezdy nedoporučují, což nám pochopitelně příliš nepomohlo. Co se týče léta, pár rezervací máme, stejně jako nějaké přihlášky dětí na tábory, ale oproti rokům minulým je to obrovský propad směrem dolů,“ sdělil Marek Hanuš. „Nezbývá nám nic jiného než věřit, že se vše srovná do normálu dříve, než budeme nuceni dělat nějaké další zásadní a nevratné kroky,“ dodal.



Rekreační středisko Lubenec koupil v roce 2014 od společnosti EQUI Bořeň Svinčice. „Byla to vlastně trošku náhoda, jako většina takových rozhodnutí. Hledali jsme nový areál k pronájmu na srpen, protože jsme v té době dělali tábory ve středisku, kde už nebylo možné dál pokračovat. Narazili jsme na Lubenec. A protože ho původní majitelé chtěli spíše prodat než pronajmout, řekli jsme si, že se do toho pustíme a kromě srpnových táborů v naší režii ho zkusíme nabídnout i školám na školy v přírodě a dalším subjektům,“ zavzpomínal.



Areál ve zpustlém stavu se za nového vlastníka proměnil. „Obecně lze říci, že přebíráme střediska ve zbídačeném stavu a snažíme se z nich postupně udělat hezké místo, kam se budou lidé rádi vracet. V Lubenci se toho udělalo spoustu. K některým věcem nás dovedly vyhlášky a pokyny hygieny a dalších úřadů, k některým postrčili klienti a k některým naše vlastní nápady. Mluvím například o výměně oken, kompletním předělání kuchyně, novém sociálním zařízení, jak centrálním, tak na jednotlivých pokojích, novém nábytku a dalším vybavení do pokojů i chatek, vymalování všech prostor, postavení dřevěných pergol k posezení, úpravě hřišť a mnohého dalšího,“ vypočetl.