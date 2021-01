Vyšší tržby, špatné parkování. Návštěvníci v Peruci přinesli pozitiva i negativa

/DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ/ Obrovský nárůst turistů zaznamenala loni v létě Peruc na Lounsku. Pro veřejnost se po dlouhých letech otevřel zámek, do městyse dorazily tisíce návštěvníků. Co to přineslo místním? Pozitiva i negativa. Někteří našli na zámku práci, perucké Muzeum české vesnice nebo kavárna Za Dubem hlásí velký nárůst návštěvníků. Naopak do tamní Galerie U Plazíka si cestu víc lidí nenašlo.

Zámek v Peruci má nové vlastníky. Ti ho opravují, loni jej poprvé otevřeli veřejnosti. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Vedení městyse věří, že se přílivu lidí do Peruce chytí místní podnikatelé. K negativům patří příliv aut, která občas návštěvníci špatně zaparkovali. Zdroj: Deník„Obrovský letní zájem turistů nás určitě potěšil, ale zároveň nám přidělal dost starostí. Značná medializace otevření zámku určitě pozvedla celorepublikovou prestiž městyse. Logicky ale narušila jeho klidný život, především lidem na náměstí, kde zámek stojí,“ popsal místostarosta Jan Vnouček „Záplava aut, která bezohledně parkovala lidem ve vjezdech, si vyžádala realizaci některých dopravních opatření, a to přesto, že jsme turistům nabídli velké odstavné parkoviště. Do budoucna budeme muset najít nějaké řešení, jak dopravu ještě více usměrnit podle našich představ,“ dodal. Zmíněná odstavná plocha vznikla nedaleko centra Peruce na poli u fotbalového hřiště. Městys s ní počítá i v dalších návštěvnických sezonách. „Zámek je dominanta celé obce, takže nás samozřejmě těší, že se památky ujal někdo, kdo do ní investoval nemalé částky a dokázal ji nejen zachránit před zkázou, ale navíc zámek i oživil a našel pro něj uplatnění. Zámek dal práci několika našim občanům a značně nám zvýšil návštěvnost Muzea české vesnice. Vyprodali jsme zásoby suvenýrů, o kterých jsme si mysleli, že je máme na několik let dopředu,“ přiblížil místostarosta. Místostarosta Peruce Jan Vnouček: Hodně investujeme, máme našetřené peníze Přečíst článek › Vedení městyse doufá, že další přínosy budou následovat. „Věřím, že se příležitosti chytí místní podnikatelé a příliv turistů využijí,“ řekl starosta Radomír Bláha.



V Peruci, ač se jedná o sídlo s tisícovkou obyvatel, nefunguje žádná restaurace. Místní chodí na pivo do klubovny na fotbalovém hřišti. Manželé Dvořákovi provozují penzion a kavárnu Za Dubem. „Určitě jsme měli loni větší tržby než jindy. Na ubytování se nárůst turistů neprojevil, v kavárně ano. Hlavně v červenci jsme měli plno. Jsme za to pochopitelně rádi,“ sdělila Hana Dvořáková.



Nárůst návštěvníků naopak nezaznamenal majitel Galerie U Plazíka, která se nachází nedaleko zámku. „S otevřením zámku téměř nenastala větší návštěvnost galerie. Lidé jdou jen za jedním cílem a i na osobní pozvání odpovědí, že nemají čas, že ještě musí stihnout něco jiného,“ popsal svou zkušenost Miroslav Blažek. Covid na nás těžce dopadl, říká majitel rekreačního areálu v Lubenci Přečíst článek › Podle majitelů zámku v Peruci si jej loni od července do září prohlédlo 22 tisíc lidí. Čím si vysvětlují, že zájem byl na poměry regionu tak velký? „Myslím si, že každý byl zvědavý, jak se zámek po těch letech změnil, jak jsme ho proměnili, opravili, a tím si právě vysvětlujeme velký zájem a vysokou návštěvnost,“ sdělil manažer zámku Pavel Ondráček.



Ačkoliv restaurace v Peruci není, návštěvníci zámku bez možnosti občerstvení nezůstali. V sezoně bylo otevřené v zámecké zahradě. „Osvědčilo se velmi dobře, návštěvníci ocenili blízkou možnost občerstvit se po prohlídce zámku. Nabízeli jsme pečenou celou krůtu na grilu, další grilovaná masa, domácí klobásky, grilované mořské plody, letní drinky, točené pivko či domácí limonády a dezerty,“ popsal Pavel Ondráček s tím, že s občerstvením počítají i v letošní sezoně. Před ní by rádi dokončili i vnitřní restauraci na zámku.

