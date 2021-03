/ROZHOVOR/ Petrohrad na Podbořansku je čím dál tím víc vyhledávaný turisty. Zajímavý je například zříceninou hradu Petršpurk nebo nedalekou kaplí Všech svatých, jejíž opravu zajistila obec. Při současném omezení pohybu osob tam ale mohou jen místní. „Máme teď to štěstí, že máme kolem Petrohradu pěknou přírodu a velký katastr, takže naši obyvatelé mají na vycházky kam jít,“ říká starostka Jitka Dondová.

Starostka Petrohradu Jitka Dondová. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Lidé odjinud mají od počátku března smůlu, ale snad se brzy k vám turisté budou moci zase podívat. Už víte, pokud to bude možné, jak budete kapli v letošním roce otvírat?

Kapli po kompletní rekonstrukci interiéru jsme v roce 2019 turistům zpřístupnili od dubna do září od 14 do 16 hodin. Loni jsme dodržovali nařízení daná vládou a stejně tomu bude také letos. Takže bude záležet, jaká budou aktuálně platit. Nařízení se kaple dotýkají, mrzelo nás třeba, že jsme nemohli zorganizovat koncert uvnitř kaple. Měli jsme ho v plánu na svátek Všech svatých. V roce 2019 to byla zdařená akce, kdy děti s lampiony v doprovodu rodičů přišly v podvečer do pouze svíčkami nasvícené kaple na koncert.