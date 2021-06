Velké množství historicky cenných informací skončilo v Muzeu spolku sudetských Němců v německém Kronachu necelých sto kilometrů západně od Chebu. Čeští nadšenci tento unikátní zdroj chtějí zpřístupnit i pro badatele v tuzemsku, pustili se proto do digitalizace sbírek německého muzea, které se týkají někdejšího podbořanského okresu. Začali v roce 2019, dokončení měli v plánu loni. Zbrzdila ho ale pandemie covidu.

Zdroj: Deník„Kvůli covidu jsme se do Německa zatím nedostali. Digitalizaci chceme určitě dokončit, snad se to povede letos na podzim. Buď bychom do muzea zase jeli a skenovali přímo tam, druhou variantou je, že bychom si dokumenty půjčili a naskenovali je v Česku,“ popsal iniciátor myšlenky Vojtěch Peksa z Podbořan. „Muzeum obsahuje neuvěřitelné množství informací o historii Podbořanska, které v českých archivech nejsou. Spravuje ho rodačka z Podbořan, bohužel nemá nástupce a není tak jasné, co bude s muzeem dál. Hrozí, že dokumenty skončí uložené v německém archivu, přístup k nim by pak byl daleko složitější. Proto jsme se rozhodli pro digitalizaci muzea,“ vysvětlil už dřív, proč nápad vznikl.

První etapa digitalizace proběhla na podzim roku 2019. Sedm dobrovolníků z Čech včetně čtyř studentů z podbořanského gymnázia strávilo v muzeu čtyři dny, naskenovali zhruba 35 tisíc stránek dokumentů. Což jsou přibližně dvě třetiny celkového množství. „O některých obcích z Podbořanska je v archivu informací víc, o některých méně. Záleží, jak odsunutí Němci s muzeem spolupracovali. V tomto ohledu je zcela výjimečná Malá Černoc. Na to o jak malou obec se jedná, tak je o někdejším životě v ní mnoho informací,“ sdělil Vojtěch Peksa.

Malá Černoc je důkazem toho, jak se život po druhé světové válce na Podbořansku proměnil. Obyvatelstvo kraje se po dosídlení lidmi z vnitrozemí a hlavně Čechy z Volyně významně proměnilo, některé osady úplně zanikly. Vývoj Sudet se zásadně změnil a historické vazby se zpřetrhaly. V Malé Černoci před válkou žilo více než sedm set obyvatel, jen desetina byli Češi. V padesátých letech ve vesnici bydlely dvě stovky lidí, dnes je to stovka.

V německém archivu ale neleží jen dokumenty do roku 1945. „Jsou tam i různé výstřižky z novin ze sedmdesátých a osmdesátých let, odsunutí Němci stále sledovali dění v tehdejším Československu. V archivu jsou i v novinách uveřejněné nekrology lidí původem z Podbořanska, kteří v Německu zemřeli,“ přiblížil Vojtěch Peksa.

Rozhodnutí, jak budou naskenované dokumenty z německého muzea přístupné české veřejnosti, zatím nepadlo. Jednou z myšlenek je, že by mělo agendu na starost muzeum v Podbořanech.