Ve městě pomalu dokončují parcely pro rodinné domy, v plánu jsou další cyklostezky, workoutové hřiště se zřejmě objeví i na dalších místech. Připravuje se stavba heliportu pro záchranáře, u města se chystá poměrně rozsáhlá výsadba zeleně.

Zdroj: DeníkSportovní hala, přístavba umělecké školy. To jsou investice v řádech desítek milionů. Je v běhu nyní v Podbořanech nějaká podobně velká?

V takovém finančním rozsahu už ne, ale poměrně velkou investicí je zasíťování pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě Na Lišce. Vyjde na 24 milionů korun.

Kdy bude hotovo?

Práce by měly skončit během několika měsíců, rodinné domy budou moci začít vlastníci pozemků stavět v příštím roce. Vznikne tam 26 parcel.

To jsou na poměry Podbořan velké investice.

Ano, ale děláme i menší a určitě ne méně důležité. Zmíním třeba zřízení očkovacího centra v domově pro seniory. Stavební úpravy vyšly na tři sta tisíc korun. Tato investice není po finanční stránce nijak zásadní, význam pro místní obyvatele, kteří díky očkovacímu centru v Podbořanech nemusí kvůli vakcínám jezdit jinam, je velký. Dosud bylo v podbořanském centru očkováno přes sedm tisíc lidí.

K menší investici, ale předpokládám také velmi potřebné, patří také zřízení zpevněné plochy pro složky Integrovaného záchranného systému. Kde bude?Měla by se v příštím roce stavět na okraji Podbořan u křižovatky silnic vedoucích do Blšan a Očihova. Přilehne k parkovišti u hřbitova. Bude to plocha ze zámkové dlažby pro přistávání vrtulníku. Ta v Podbořanech není, vrtulníky záchranářů ve městě přistávají na fotbalovém hřišti nebo kde se dá.

V Podbořanech se má také stavět nový sběrný dvůr. Proč?

Ten současný nevyhovuje. Nový bude stát naproti tomu stávajícímu. Máme podepsanou smlouvu s firmou, která ho postaví, jsme tak před zahájením stavby.

Kromě haly se v Podbořanech hodně investovalo i do dalších oblastí sportu. Nedávno se třeba dokončila cyklostezka z Hluban do Buškovic, město Vroutek postavilo cyklostezku do Podbořan, už několik let vede z Podbořan cyklostezka na Rubín a do Dolánek. Plánujete nějakou další?

Ano. Cyklostezku mezi Podbořany a Buškovicemi a v Hlubanech lesem podél Doláneckého potoka k tvrzi. V současné době jsou tam pěšinky vyšlapané lidmi, chceme z nich udělat asfaltové stezky, aby po nich mohly kromě cyklistů třeba maminky s kočárky.

Nedávno se dokončilo workoutové hřiště v areálu Tatranu. Jaký je o něj zájem?

Velký. Vypadá, že budeme stavět další i na jiných místech.

U fotbalového hřiště v Hlubanech má vyrůst pumptracková dráha pro cyklisty. Okruh tvořený terénními vlnami a klopenými zatáčkami. Kdy bude hotový?Materiál tam je navezený, firma začne dráhu brzy stavět. Pokud vše půjde dobře, během prázdnin by tam děti mohly jezdit.

Jednou z letošních investic města jsou úpravy v Schillerových sadech poblíž nemocnice. Co se tam bude dělat?

V první etapě se tam udělalo veřejné osvětlení a vyasfaltovala část stezek, nyní je v plánu výstavba odvodnění a zbytek cest. Park má sloužit jako oddechová zóna třeba pro rodiče s dětmi.

Plánujete nějakou investici do zeleně?

Ano. Zrovna v červnu schválili zastupitelé výstavbu územních systémů ekologické stability. Bude se vysazovat zeleň na poli severovýchodně od Buškovic a u Hluban, mezi Kašticemi a Mory se zřídí biokoridor a u Kněžic vysadí větrolam. Vše vyjde na téměř sedm milionů korun, kompletně to pokryje dotace od Ministerstva životního prostředí. Letos je v plánu realizace, následně se firma bude dva roky o zeleň starat.