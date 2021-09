Zdroj: Deník„Pořádně nevíme, na kolik nás domovní čističky vyjdou. Rozpočet se dělal ještě před pandemií covidu, v poslední době ale vše strašně zdražilo,“ vysvětlila starostka. Když se před lety v obci pokládal za 2,6 milionu korun nový vodovod, Úherce na něj sice dostaly peníze od ministerstva zemědělství, přesto si musely ještě půjčit v bance. „Nezbývá nám než šetřit a věřit, že peníze nějak dáme dohromady,“ řekla starostka.

Pro obec pracuje jako neuvolněná, není tedy zaměstnána na plný úvazek. Letos v dubnu skončila u Policie ČR, 27 let pracovala na obvodním oddělení ve Slaném. Teď se věnuje tříleté vnučce, aby se naopak do zaměstnání ve státní správě mohla vrátit její dcera. Jedinou zaměstnankyní obce je účetní. I ve svých 84 letech tuto práci svědomitě vykonává Hana Vavrušková. Je nejstarší obyvatelkou v Úhercích. „Je duší obce,“ řekla starostka.

Kromě vodovodu a plánovaných čističek odpadních vod se v obci nedávno překládaly rozvody elektrické energie do země, vztyčovaly se nové sloupy veřejného osvětlení, moderní svítidla jsou úspornější. Obec je díky tomu, že z domů a sloupů zmizely kabely a dráty, hezčí. Přispěla k tomu také oprava požární nádrže, kde v létě proběhla vůbec první neckyáda. „Chtěli bychom z ní udělat tradici,“ sdělila Zuzana Kubištíková s tím, že by to byla další příležitost k setkání lidí ve vesnici. „Nemáme tu obchod, hospodu ani kostel, příležitostí k setkávání je tak málo. Tradicí jsou u nás čarodějnice, které pořádáme u obecního úřadu,“ popsala starostka.

„Pravdou je, že dřív jsme se ve vesnici všichni dobře znali. Teď už to je jiné,“ vysvětlila 79letá Věra Snopová. Naráží na fakt, že se v posledních letech do vesnice přistěhovala řada nových lidí. Díky tomu její obyvatelstvo omládlo. Alespoň podle statistik se dá říct, že je zároveň i pracovité, Úherce se dlouhodobě řadí ve statistikách mezi vesnice s nejnižší nezaměstnaností v okrese Louny. Často je nulová.

Věra Snopová byla starostkou v letech 2001 až 2007 a právě za jejího působení se v Úhercích pokládal zmíněný vodovod. „Jsme čistá, hezká a upravená vesnice, na to jsme hrdí,“ dodala. Připustila, že ochota místních zapojit se do brigád a údržby veřejných prostranství je menší než dřív. „Žijeme v hektické době. Každý má spoustu zájmů a málo volného času,“ vysvětlila.

Tahounem místních akcí jsou hasiči, tamní sbor v příštím roce oslaví sto let od založení. „Máme tři auta a výjezdovou jednotku,“ pochlubila se starostka. Kdysi místním hasičům velel Vojtěch Snop, nyní je mu 84 letech. V obci žije 60 let. „Dřív to bylo jiné. Byly brigády, udělalo se hodně práce,“ vzpomněl.

Úherce jsou nejmenší obcí okresu Louny. Malá vesnice, ve které žijí v početní shodě místní a chalupáři, se nachází mezi Slaným a Louny, tři kilometry od Panenského Týnce. První písemná zmínka o Úhercích pochází z roku 1088, vesnice se tak řadí k nejstarším sídlům v regionu. Úherce jsou součástí systému Pražské integrované dopravy, sedmkrát v pracovní dny přes ně jezdí autobus na lince mezi Slaným a Panenským Týncem. Tam se přestupuje do Loun. O víkendech v Úhercích žádná veřejná doprava nejezdí, lidé jsou odkázáni na svá auta.