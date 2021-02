Na volnočasový prostor se má proměnit nevyužívaná plocha v Malých Dobroměřicích mezi Ohří, bytovkami a nově vzniklou lokalitou rodinných domů Na Mořině. „V nových domech bydlí spousta mladých rodin s dětmi, místo k trávení volného času tam chybí. Zároveň s tím chceme vyřešit problém s chybějící cestou k autobusové zastávce,“ vysvětlila starostka Dobroměřic Ivana Sihlovcová.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkStudii na volnočasový areál navrhl botanik a projektanti, se kterými na její tvorbě obec spolupracovala v rámci projektu Místa zblízka. Ten si klade za cíl pomáhat rozvíjet regiony, kde působí. Při vytváření studie se nechali její autoři inspirovat právě malířem Zdeňkem Sýkorou. „Park jako abstraktní obraz, který podněcuje a rozvíjí dětskou představivost. Cesty jsou tvořeny liniemi z různých materiálů a barev. Hravost vycházející ze Sýkorových děl, ze série obrazů Linie,“ uvádí se ve studii. "Inspirujeme se tvorbou Zdeňka Sýkory, který rád čerpal inspiraci u řeky Ohře pro své obrazy," vysvětlují její autoři.

Během letošního roku chce obec dokončit projekt a následně získat potřebná povolení. Pak se pustí do vlastních prací. „Nejblíž k bytovým domům vznikne centrum pro úplně nejmenší děti s různými herními prvky, kousek dál pro ty větší. Počítáme také s prostorem pro seniory, kde by byla třeba bylinková zahrada, čajový záhon nebo ovocné stromy. V areálu jsou navržené malý asfaltový okruh pro děti na odrážedlech, koloběžkách, tříkolkách a větší pro děti na kolech nebo bruslích. Část cest bude zpevněná, část bude mít mlatový povrch. Právě tato cestní síť je inspirována liniemi malíře Sýkory,“ popsala starostka. Cesty budou různě barevné, velký asfaltový okruh má být šedý, malý červený. „Barevné linie vytvoří i vysázená zeleň,“ připomněla.

Obec má také v plánu zkulturnění blízkého břehu řeky, kde Sýkora tvořil. Nevyužívaný objekt čerpací stanice pro stavbu obilného sila v Dobroměřicích chce nechat zbourat, vyšlapanou pěšinu na břehu řeky plánuje proměnit na udržovanou cestu s lavičkami. Vede po ní modrá turistická značka z Loun na kopec Raná. „Zároveň to je přirozená spojnice mezi Louny a Lenešicemi, chodí tam hodně lidé na procházky, jezdí na kole,“ popsala starostka. Cesta bude s plánovaným volnočasovým areálem propojená.



Zdeněk Sýkora byl český malíř, jehož práce jsou zastoupeny v mnoha významných sbírkách moderního světového umění. Narodil se 3. února 1920 v Lounech, kde žil celý život. Liniovým obrazům se věnoval od sedmdesátých let až do svého úmrtí, od kterého letos v červenci uplyne deset let. Často maloval právě u řeky Ohře.



Zdeňka Sýkoru ve veřejném prostoru připomíná piazzetta před lounským divadlem, přeměna prostranství do podoby černobílé kompozice tam proběhla v roce 2019.