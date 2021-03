Řidičům díky přemostění hlubokého údolí Hutné zrychlí cesta mezi Žatcem a Mostem, zmizí zatáčky i prudká stoupání a klesání. Rychlejší výstavbě nové silnice ale brání nestabilní svahy, je třeba jejich podrobný a dlouhodobější průzkum. Obyvatele Žiželic ale čeká při stavbě náročné období.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkV místech, kde nová silnice nad Žiželicemi povede, proběhlo na přelomu února a března kácení náletové zeleně. „Kácení je kompenzací za stavbu. Jedná se o obnovu stepního biotopu, který za desítky let zarostl náletovými dřevinami. Pod biologickým dohledem se vytvoří šetrné podmínky pro živočichy, kteří zde žijí,“ vysvětlila starostka Helena Makuková.

Místní prořezávky náletových křoví vítají. „Pamatuji si, že jsme chodili do stráně na procházky, dalo se dojít až nad Staňkovice. Pak to ale hodně zarostlo. Teď to prořezali, je z dálky vidět, jak to prokouklo. Až trochu uschne zem, určitě se tam půjdu projít,“ řekla například Hana Vaněčková, která v Žiželicích žije přes čtyřicet let.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) aktuálně dokončuje výběrové řízení na zhotovitele obchvatu, nabídku podalo sedm firem. Stavět se ale začne nejdřív za dva roky. Kvůli sesuvnému území kolem obce je třeba nejdřív provést podrobný geologický průzkum území.



Tříkilometrový obchvat Žiželic se má stavět v Česku dosud málo používanou metodou. Státem vybraná firma, která ho postaví, ho nejprve vyprojektuje. Technické řešení zvolí na základě monitoringu sesuvného území žiželického údolí, které překlene nová silnice po třicet metrů vysokém a téměř čtyři sta metrů dlouhém mostě.



„Zhotovitel začne projektovou dokumentací na monitoring sesuvného území, následně zajistí vlastní monitoring. Tyto práce budou trvat minimálně dva roky. Vyhodnocení monitoringu po jeho dokončení se stane podkladem pro realizační dokumentaci stavby. Až následně budou moci být zahájeny práce na samotném obchvatu a přemostění,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Podle současných termínů se má silniční obchvat Žiželic uvést do provozu v roce 2025. „Na obchvat a přemostění se opravdu těšíme, ale čeká nás náročné období výstavby. V první fázi při stavbě příjezdových komunikací budou totiž těžká auta jezdit kolem panelových domů v Žiželicích a to bude pro naše občany zatěžující,“ připomněla starostka.



Příjezdové komunikace je třeba postavit jak pro zmíněný geologický monitoring, tak i pro vlastní stavbu obchvatu. Zvláště pak mostu nad údolím.

Zdroj: Youtube