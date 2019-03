Ústecký kraj - Nedávná úmrtí pacientů z nehod záchranek prošetřují policisté.

K jedné z posledních nehod sanitky došlo v polovině února na periferii Ústí. Těžce byl zraněn pacient a středně dva záchranáři. | Foto: Deník/Radek Strnad

Seniorka Drahomíra z Horních Beřkovic musela kvůli závažnému onemocnění do špitálu. Po lednové operaci v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem nebyl stav 72leté ženy vůbec dobrý. Údajně byla apatická a nechtěla se s nikým příliš bavit. Sice se vrátila domů, ale hned druhý den, 25. ledna, pro ni musela přijet sanitka. Převezla ji do nejbližší nemocnice v Roudnici, kvůli vážnému stavu jí ale nakonec nařídili převoz opět do Ústí.